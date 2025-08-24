México

Qué tan saludable es la cecina y cuál es la cantidad adecuada para no excederte

Esta preparación de carne la vuelve uno de los platillos más codiciados en la cocina mexicana

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La cecina es uno de
La cecina es uno de los platillos más relevantes de la gastronomía mexicana. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La cecina es un tipo de carne curada que ha sido parte de la gastronomía mexicana por generaciones, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero y Morelos. Su sabor característico, textura delgada y facilidad para prepararla la han convertido en un alimento popular, pero también ha despertado dudas sobre qué tan saludable es y cuánto es recomendable consumir.

Desde el punto de vista nutricional, la cecina es una buena fuente de proteína animal, ya que proviene comúnmente de res o cerdo. Aporta aminoácidos esenciales, hierro, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B, todos ellos nutrientes importantes para el funcionamiento del cuerpo. Una porción de 100 gramos de cecina puede aportar entre 25 y 30 gramos de proteína, lo cual la convierte en una excelente opción para quienes buscan mantener o aumentar masa muscular.

Sin embargo, como ocurre con muchos alimentos procesados o curados, hay aspectos que deben considerarse para mantener un consumo saludable. La cecina, al ser salada y en muchos casos marinada con ingredientes como vinagre o chile, puede contener niveles elevados de sodio.

La cecina se caracteriza por
La cecina se caracteriza por una preparación especial. Foto: (iStock)

El exceso de sodio en la dieta está relacionado con un mayor riesgo de presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y retención de líquidos. Por esta razón, las personas con hipertensión o problemas renales deben consumirla con moderación y preferir versiones con bajo contenido de sal, si están disponibles.

Otro aspecto a considerar es la grasa. Dependiendo del corte de carne utilizado, la cecina puede tener un contenido graso moderado o elevado, especialmente si es de cerdo. El consumo frecuente de grasas saturadas puede aumentar el colesterol LDL (el “malo”) y afectar la salud cardiovascular. Por ello, elegir cecina de res magra o retirar el exceso de grasa visible antes de cocinar puede ser una forma de hacerla más saludable.

En cuanto a la cantidad adecuada, los expertos en nutrición recomiendan que el consumo de carnes procesadas o curadas, como la cecina, no sea diario. Una porción moderada de entre 80 y 100 gramos, una o dos veces por semana, es una cantidad segura para la mayoría de las personas sanas.

La cecina es una preparación
La cecina es una preparación especial muy popular en la gastronomía mexicana. Foto: (iStock)

Esta cantidad permite disfrutar de sus beneficios proteicos sin exceder en sodio o grasa. Además, es importante equilibrarla con otros alimentos como verduras, cereales integrales y frutas, para lograr una dieta variada y balanceada.

Prepararla de forma saludable también es clave. En lugar de freírla, se puede asar, hornear o cocinar en comal sin aceite. Acompañarla con nopales, guacamole, ensaladas o tortillas de maíz puede complementar su valor nutricional y hacerla parte de una comida más equilibrada.

En resumen, la cecina puede ser una opción saludable si se consume con moderación, se eligen versiones magras y se integra dentro de una alimentación balanceada.

Temas Relacionados

CecinaCocina mexicanaGastronomía mexicanaAlimentosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 24 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: Noticias

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 24 de agosto

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Lluvia o calor: revisa cuál

México responde al llamado de la ONU ante la crisis humanitaria en Gaza

Naciones Unidas exhortó a los estados miembros a unirse al llamado urgente a la paz

México responde al llamado de

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este sábado 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 23 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Atlas vs América: cuando, a

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town