Qué tan saludable es la cecina y cuál es la cantidad adecuada para no excederte

La cecina es uno de los platillos más relevantes de la gastronomía mexicana. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La cecina es un tipo de carne curada que ha sido parte de la gastronomía mexicana por generaciones, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero y Morelos. Su sabor característico, textura delgada y facilidad para prepararla la han convertido en un alimento popular, pero también ha despertado dudas sobre qué tan saludable es y cuánto es recomendable consumir.

Desde el punto de vista nutricional, la cecina es una buena fuente de proteína animal, ya que proviene comúnmente de res o cerdo. Aporta aminoácidos esenciales, hierro, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B, todos ellos nutrientes importantes para el funcionamiento del cuerpo. Una porción de 100 gramos de cecina puede aportar entre 25 y 30 gramos de proteína, lo cual la convierte en una excelente opción para quienes buscan mantener o aumentar masa muscular.

Sin embargo, como ocurre con muchos alimentos procesados o curados, hay aspectos que deben considerarse para mantener un consumo saludable. La cecina, al ser salada y en muchos casos marinada con ingredientes como vinagre o chile, puede contener niveles elevados de sodio.

La cecina se caracteriza por una preparación especial. Foto: (iStock)

El exceso de sodio en la dieta está relacionado con un mayor riesgo de presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y retención de líquidos. Por esta razón, las personas con hipertensión o problemas renales deben consumirla con moderación y preferir versiones con bajo contenido de sal, si están disponibles.

Otro aspecto a considerar es la grasa. Dependiendo del corte de carne utilizado, la cecina puede tener un contenido graso moderado o elevado, especialmente si es de cerdo. El consumo frecuente de grasas saturadas puede aumentar el colesterol LDL (el “malo”) y afectar la salud cardiovascular. Por ello, elegir cecina de res magra o retirar el exceso de grasa visible antes de cocinar puede ser una forma de hacerla más saludable.

En cuanto a la cantidad adecuada, los expertos en nutrición recomiendan que el consumo de carnes procesadas o curadas, como la cecina, no sea diario. Una porción moderada de entre 80 y 100 gramos, una o dos veces por semana, es una cantidad segura para la mayoría de las personas sanas.

La cecina es una preparación especial muy popular en la gastronomía mexicana. Foto: (iStock)

Esta cantidad permite disfrutar de sus beneficios proteicos sin exceder en sodio o grasa. Además, es importante equilibrarla con otros alimentos como verduras, cereales integrales y frutas, para lograr una dieta variada y balanceada.

Prepararla de forma saludable también es clave. En lugar de freírla, se puede asar, hornear o cocinar en comal sin aceite. Acompañarla con nopales, guacamole, ensaladas o tortillas de maíz puede complementar su valor nutricional y hacerla parte de una comida más equilibrada.

En resumen, la cecina puede ser una opción saludable si se consume con moderación, se eligen versiones magras y se integra dentro de una alimentación balanceada.