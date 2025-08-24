Pronósticos: estos son los resultados del Protouch del domingo 24 de agosto

Para participar en Progol solo necesitas 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Este domingo la Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los resultados del sorteo 863 de Protouch. Tenemos la combinación ganadora aquí mismo.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La combinación ganadora del sorteo 863 de Protouch es: D L L V V D V V L L D L L V 1.

Cabe mencionar que después de cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocera los ganadores de Protouch.

Qué documentos debo presentar para cobrar un premio Protouch

Para cobrar un premio de Protouch debes presentar los siguientes documentos oficiales:

Tu boleto o constancia de participación ganadora en buen estado, ya que es el comprobante oficial.

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte, cédula profesional, etc.).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

En premios mayores, es probable que te pidan la constancia de situación fiscal y, en algunos casos, la revisión ante notario público.

Si el cobro es en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados, también pueden solicitar estado de cuenta bancario a nombre de quien cobra (primera hoja) y con fecha reciente.

Estos requisitos buscan validar tu identidad y la legalidad del cobro conforme a las reglas de Pronósticos para la Asistencia Pública en México. El boleto debe estar sin alteraciones ni daños para que sea válido.

Además, recuerda que el plazo para reclamar premios es de 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo y el pago puede hacerse en oficinas autorizadas o bancos según el monto.

