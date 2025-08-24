México

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

La terapeuta habló del contenido lírico de los temas musicales de la argentina

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Nodal y Cazzu siguen dando
Nodal y Cazzu siguen dando de qué hablar (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ya han pasado varios meses desde que Christian Nodal Y Cazzu terminaron, y de que el intérprete de Botella tras botella decidió comenzar una nueva relación ahora con Ángela Aguilar, pero la controversia no termina.

Cuando el tema ya se estaba enfriando, Nodal sorprendió al dar una entrevista a Adela Micha donde contó su versión de las cosas, asegurando que nunca hubo infidelidades y detallando las fechas del final de su relación con Cazzu y el inicio de todo con Ángela Aguilar.

Claro que, la entrevista, en lugar de beneficiarlo, lo perjudicó. El nombre de Nodal y su esposa nuevamente están en los titulares de los principales medios de comunicación y las críticas no cesan.

Psicóloga analiza “La Cueva”

Fans relacionan la letra de la canción con Nodal |crédito: YouTube: psimammoliti

Cuando estaba muy reciente la ruptura de Cazzu y Nodal, la argentina lanzó La Cueva, un tema cuya letra fue atribuida por los fans a su relación con el mexicano. Aunque Cazzu ha asegurado que sus canciones no son explícitamente dedicadas a su ex, los fanáticos insisten en que los mensajes ocultos de la lírica no se pueden negar ni esconder.

Recientemente, la psicóloga Mammoliti analizó La Cueva en su canal de Youtube y pudo encontrar varios problemas emocionales que tendría la persona a la que Cazzu le escribió la canción. Por supuesto, los fans atribuyeron el análisis a Nodal.

La terapeuta aseguró que “La Cueva no es un lugar, es el fondo emocional al que vamos para no encontrarnos con la vida, con lo que en realidad sentimos”.

Y añade: “Cazzu dice ‘te encontré un poco mal’, te encontré en La Cueva, en lo más profundo de su dolor. No sólo lo encuentra sino que lo rescata, se mete en su dolor, en su oscuridad, en su caos, y le prende el sol, se convierte, sin darse cuenta, en su salvadora".

La psicóloga relacionó la letra con el fenómeno del síndrome del salvador, y explicó: “Cuando la dinámica se vuelve unidireccional, cuando te olvidas de ti para que el otro esté bien es abandono a uno mismo”.

Luego analizó una parte de la canción que dice “Cuando la nostalgia no la tape una mujer” para hablar de una forma de actuar que, según los fans, es propia de Nodal. La terapeuta explicó:

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

“Habla de la evasión emocional. Ella habla de mujer, pero puede ser fiestas, trabajo, sexo, todas son curitas emocionales para no sentir, para evitar quedarnos solos con lo que duele. Lo que señala es que usamos cuerpos ajenos como vendas temporales. Hay personas que no procesan sus duelos, sólo los tapan. Personas que no se permiten sentir la ausencia, el silencio y el vacío, lo cubren con algo que les genere placer momentáneo. En psicología eso se llama evitación experiencial”.

Temas Relacionados

Ángela AguilarCazzuChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo en plaza Mítikah de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó la captura de dos hombres

Detienen a presuntos responsables del

CDMX: alcaldía impone Ley seca de seis días, fecha y lugar

La decisión se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de agosto de 2025

CDMX: alcaldía impone Ley seca

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Clemente Noé “N”, expolicía municipal, declaró haber participado en el crimen junto con cinco personas más

Sentencian a 32 años de

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Los hechos ocurrieron sobre la calles Lago Peypus y Lago Trasimeno de la colonia Ahuehuetes Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX

Adolescente fue asesinada a puñaladas

Cómo preparar un pastel de café con mucha proteína, ideal para ganar masa muscular después del gimnasio

Este delicioso postre es la mezcla perfecta entre sabor y salud

Cómo preparar un pastel de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 32 años de

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

ENTRETENIMIENTO

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

Detienen a presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo en plaza Mítikah de CDMX

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

Ninel Conde revela nuevos detalles sobre su eliminación de La Casa de los Famosos 3: “Me salí a las tres semanas”

Fans tunden a Mariana Botas por quitarle su sudadera a Aldo de Nigris y acusan a la producción de forzar “shippeo”

DEPORTES

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro

Este el el increíble físico de Terence Crawford a semanas de la pelea contra Canelo Álvarez

Pumas vs Puebla, IA da el resultado del partido

Tinieblas Jr. y Alushe con ayuda de Cibernético triunfan en ‘Rock & Luchas’ en La Maraka