Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

El cantante contó todo en entrevista con Adela Micha

Por Ignacio Izquierdo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
Christian Nodal, en una conversación con Adela Micha, abordó de manera directa el impacto que han tenido los señalamientos sobre su vida personal y la de su pareja Ángela Aguilar, especialmente tras la ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti.

La noticia de la relación entre Nodal y Aguilar desató una ola de comentarios negativos hacia la joven cantante, a quien muchos responsabilizaron de la separación entre el intérprete y Cazzu.

Según explicó Nodal en la entrevista difundida por Adela Micha, tanto él como Ángela han sido objeto de una estrategia de desprestigio, una campaña para perjudicarlo.

El artista defendió la legitimidad de su vínculo con Ángela Aguilar y cuestionó la veracidad de las versiones que circulan en su contra.

A lo largo de la conversación, insistió en que la narrativa que los presenta como responsables de una traición responde a intereses ajenos y no a la realidad de los hechos. La presión mediática y la viralización de rumores han colocado a ambos en el centro de la polémica, situación que, según Nodal, no corresponde a la verdad de su historia personal.

Christian Nodal asegura que Cazzu le rompió el corazón

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal explicó que cuando la relación ya estaba mal con Cazzu, hizo de todo para rescatarla y para estar presente, pero que ella al final lo “dejó ir” cuando le dijo que “se buscara a alguien más” pero que ella no se enterara.

“Cuando terminamos ya no había amor. Me dijo ‘puedes tener una relación por allá afuera, que no me entere y todo está bien’. Cuando dijo eso me rompió el corazón, ahí me desenamoré”.

