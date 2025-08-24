La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 24 de agosto: ¿Abelito en riesgo de eliminación?

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras tres Galas de Eliminación, la cuarta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 24 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.
