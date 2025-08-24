La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 24 de agosto: ¿Abelito en riesgo de eliminación?

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025 . Tras tres Galas de Eliminación, la cuarta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa .

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025 . Tras tres Galas de Eliminación, la cuarta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa . Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 24 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Últimas noticias

Clima en Tijuana este domingo 24 de agosto: cielo despejado y altas temperaturas El calor y la radiación solar podría afectar a quienes permanezcan expuestos por tiempo prolongado, consulta el pronóstico detallado para que tomes precauciones

Karen Barrera confirma la muerte de su bebé el mismo día que anunciaría su embarazo: “Cuesta entenderlo” La influencer mexicana difundió un video que registra los primeros meses de su embarazo

Sinaloa se capacita en congreso nacional para la detección de fentanilo El 1er Congreso de Directores de Laboratorios Químico Forense reunió a especialistas de todo México para actualizar protocolos frente a drogas sintéticas

Cielo nublado en Monterrey este domingo 24 de agosto: ¿Lloverá hoy? Condiciones meteorológicas adversas se esperan con alta humedad, descenso térmico y vientos moderados, lo que podría afectar actividades al aire libre y la visibilidad en la ciudad