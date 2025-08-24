¿Cuándo y dónde ver la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

Hoy se vivirá la cuarta gala de eliminación - Foto: lacasafamososmx

Este domingo llegará la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, donde uno de los siete nominados tendrá que abandonar el encierro tras casi un mes dentro de la casa.

Los participantes en riesgo son: Alexis Ayala, Mar Contreras, Guana, Abelito, Dalílah Polanco, Priscila Valverde y Mariana Botas. Uno de ellos saldrá definitivamente del programa en la transmisión en vivo.

El pasado viernes, Facundo salvó a Shiki al ganar el reto de destreza que le dio el poder de rescatar a un compañero. Además, él y Aarón Mercury siguen como líderes de la semana, lo que les otorgó inmunidad y acceso a la suite, con beneficios especiales.

Otros habitantes que no fueron nominados son Aldo de Nigris y Elaine Haro, quienes han estado tranquilos algunos días más, mientras tanto, los nominados esperan la decisión del público.

El viernes también disfrutaron de una fiesta con temática de realeza, donde todos usaron vestuarios inspirados en monarcas en donde los habitantes se divirtieron y se relajaran antes de la nueva eliminación.

El lunes se volverá a realizar la prueba del líder de la semana, con la que un habitante asegurará inmunidad. Entre bromas, Facundo dijo que planea repetir como líder.

¿Cuándo y a qué hora ver la cuarta gala?

La cuarta gala de eliminación se transmitirá este domingo a las 20:00 horas por Las Estrellas. Antes del programa, ViX presentará una pregala con contenido exclusivo.

Al terminar la gala, la misma plataforma ofrecerá la postgala, donde el eliminado de la noche dará su primera entrevista fuera de la casa.

La tensión crece y cada vez son menos los habitantes que siguen en la competencia. El público tendrá en sus manos la decisión de quién se queda y quién se despide.

Más sobre la competencia

El formato de La Casa de los Famosos México ha demostrado que no solo la convivencia pesa, también las estrategias, alianzas y hasta las rivalidades. Cada movimiento dentro de la casa puede ser determinante para mantenerse en el reality.

En esta cuarta eliminación, el interés crece porque entre los nominados hay figuras con trayectorias diferentes: desde actores consolidados hasta rostros más recientes en la televisión, lo que hace aún más impredecible la decisión del público.

Las galas de eliminación se han convertido en los momentos de mayor rating del programa, ya que son el punto de quiebre donde se cierran historias y se abren nuevas dinámicas al interior de la casa.

Con la salida de un participante más, el tablero se reacomodará y el ambiente dentro del encierro podría cambiar de manera drástica. Cada domingo, la incertidumbre y la expectativa son tan grandes como el impacto que genera la partida de un habitante.

