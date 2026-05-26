Estados con más secuestros de mujeres en 2026: Chihuahua concentra el 35%

La silueta de una figura se proyecta amenazante sobre una puerta en un deteriorado pasillo de escuela argentina, con libros y un uniforme en el suelo, evocando un clima de preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chihuahua encabeza los secuestros de mujeres en 2026 por tasa estatal, con 13 casos de enero a abril y una incidencia de 0.64 por cada 100,000 mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese registro coloca a la entidad por arriba de Tlaxcala, Tabasco, Michoacán y Guerrero en un periodo en el que también crecen otros delitos que afectan a mujeres, como violación, extorsión, homicidio y lesiones.

A escala nacional, el secuestro mantiene una composición de víctimas mayoritariamente masculina, pero las mujeres representan 18.6% de los casos, según el corte de enero a abril de 2026. En ese universo, Chihuahua aparece como el estado con la tasa más alta para víctimas mujeres de secuestro, mientras Tlaxcala ocupa el segundo lugar con dos casos y una tasa de 0.26, y Tabasco el tercero con dos casos y 0.16.

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Michoacán suma tres casos y una tasa de 0.12 por cada 100,000 mujeres. Guerrero registra dos casos y una tasa de 0.11.

Guanajuato concentra más víctimas mujeres de extorsión y Chihuahua lidera en violación por tasa

En extorsión contra mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 208 casos, equivalentes a 19.4% del total nacional en el periodo analizado. Le siguen la Ciudad de México con 195 casos y 18.2%, Nuevo León con 124 y 11.6%, Morelos con 63 y 5.9%, y Veracruz con 54 y 5.0%.

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Cuando se mide la incidencia por cada 100,000 mujeres, Guanajuato también se mantiene en primer sitio con 6.13 y 208 casos. Después aparecen Colima con 5.91 y 23 casos, Morelos con 5.90 y 63, Zacatecas con 4.87 y 43, y Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

En violación simple y equiparada, el Estado de México concentra el mayor número de carpetas con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional entre enero y abril. Después están Ciudad de México con 745 casos y 11.4%, Nuevo León con 449 y 6.9%, Chihuahua con 389 y 6.0%, Guanajuato con 372 y 5.7%, Hidalgo con 306 y 4.7%, y Baja California con 297 y 4.6%; en conjunto, esas entidades reúnen 53.1% de los registros.

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Por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en ese delito con 9.52 por cada 100,000 habitantes y 389 casos. Detrás se ubican Campeche con 9.25 y 89 casos, Hidalgo con 9.18 y 306, Querétaro con 8.33 y 225, Ciudad de México con 8.13 y 745, Colima con 7.98 y 165, Baja California Sur con 7.81 y 72, Baja California con 7.09 y 297, y Nuevo León con 6.89 y 449 casos.

La respuesta central a la pregunta sobre dónde se concentra la mayor presión delictiva contra mujeres cambia según el ilícito que se revise. Chihuahua lidera en secuestro y en violación por tasa, Guanajuato encabeza la extorsión y el homicidio doloso por número de víctimas, y Veracruz aparece al frente en violencia de género por volumen absoluto.

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Veracruz y Querétaro destacan en violencia de género; Sinaloa lidera feminicidio por tasa

En violencia de género, Veracruz registra 841 casos y concentra 54.5% del total nacional reportado en las entidades con mayor incidencia. Querétaro suma 523 casos y 33.9%, Guerrero 152 y 9.9%, Baja California Sur 12 y 0.8%, y Aguascalientes cinco y 0.3%.

Por tasa de violencia de género, Querétaro pasa al primer lugar con 19.36 por cada 100,000 habitantes y 523 casos. Veracruz se coloca después con 10.37 y 841 casos, seguido por Guerrero con 4.21 y 152, Baja California Sur con 1.30 y 12, y Aguascalientes con 0.32 y cinco.

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En feminicidio, Sinaloa concentra 13% de las víctimas nacionales de enero a abril de 2026. Chiapas y Estado de México comparten 7.7%, Ciudad de México registra 7.2% y Chihuahua 5.3%.

Por tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres, Sinaloa ocupa el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Le siguen Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

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El mapa municipal muestra que 38.3% de los feminicidios del país se concentran en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos, equivalentes a 10%; después aparecen Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, Ciudad de México, con cinco casos; mientras Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua, Chihuahua; Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; Toluca, Estado de México; Tuxtla Chico, Chiapas; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato, e Iztacalco, Ciudad de México, aparecen con entre dos y tres casos. El resto de los municipios suma 124 delitos, equivalentes a 61.7%.

Guanajuato, Michoacán y Estado de México aparecen de forma constante en homicidios y lesiones

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total. Le siguen Guerrero con 39 casos, Morelos con 36, Michoacán con 35, Colima con 31, Ciudad de México con 30, Baja California y Jalisco con 29 cada uno, Puebla con 26, y Chihuahua y Veracruz con 25.

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Por tasa de homicidio doloso de mujeres, Colima se coloca en primer lugar con 7.96 por cada 100,000 mujeres y 31 casos. Después están Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

En homicidio culposo de mujeres, Michoacán suma 92 casos y 9.8%; Veracruz 80 y 8.5%; Guanajuato 77 y 8.2%; Jalisco 73 y 7.7%; Puebla 50 y 5.3%; Ciudad de México 49 y 5.2%; Quintana Roo 47 y 5.0%; Tamaulipas 41 y 4.4%; Chiapas 40 y 4.2%; Guerrero 33 y 3.5%; Estado de México 30 y 3.2%; y Zacatecas 28.

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En lesiones dolosas contra mujeres, el Estado de México concentra 8,752 casos, equivalentes a 32.9% del total nacional, y Guanajuato agrega 2,915, que representan 11.0%. Jalisco reporta 1,524 casos, Michoacán 1,428 e Hidalgo 987. Por tasa, Estado de México también ocupa el primer lugar con 95.39 por cada 100,000 mujeres, seguido por Guanajuato con 85.97, Aguascalientes con 83.46, Baja California Sur con 63.12 e Hidalgo con 56.80.

En lesiones culposas por tasa, Morelos encabeza la lista con 50.47 y 539 casos. Después aparecen Aguascalientes con 29.28 y 234, Baja California Sur con 25.91 y 117, Colima con 23.62 y 92, Hidalgo con 20.31 y 353, Quintana Roo con 19.73 y 210, Chihuahua con 19.58 y 400, Estado de México con 17.54 y 1,609, Jalisco con 15.36 y 698, Ciudad de México con 14.55 y 693, y Coahuila con 14.34 y 247 casos.