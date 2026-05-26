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“Taddei entendió mal la propuesta contra ‘narcocandidatos’”: Sheinbaum aclara funciones del INE para resolver posibles casos 

La presidenta remarcó que la decisión sobre las postulaciones será del partido político, no del INE

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Sheinbaum explicó que la comisión del INE sería un enlace con los partidos y las autoridades. | Presidencia
Sheinbaum explicó que la comisión del INE sería un enlace con los partidos y las autoridades. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la interpretación de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la propuesta de reforma para evitar que haya candidatos vínculados al crimen organizado, al afirmar que la funcionaria “está entendiendo mal la propuesta”.

En su conferencia ‘La Mañnera del Pueblo’, la mandataria explicó que la iniciativa plantea que el INE funcione como canal para solicitar información a dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, y que esa respuesta se entregue a los partidos.

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Sheinbaum sostuvo que la decisión final sobre una candidatura quedaría en manos de cada fuerza política.

No es que el INE vaya a resolver, no. Pero el INE es una institución que permite que a través de esa institución se pregunte a las instituciones correspondientes, concentre esa información y se la regrese al partido político y quien decide es el partido político”, afirmó.

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¿Cómo funcionaría la comisión del INE?

La presidenta afirmó que el papel de la autoridad electoral sería integrar una comisión del INE, formada por consejeros, con comunicación directa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República.

“Si un partido político dice: ‘Yo quiero que investiguen a estos candidatos’, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que, si la UIF detecta un riesgo por un hallazgo relacionado con lavado de dinero, “tiene que presentar su denuncia la Fiscalía”.

¿Quién tomaría la decisión?

Ante la pregunta sobre si hará falta ajustar la redacción en el Congreso, Sheinbaum señaló que los diputados será quienes definan si se requiere mayor claridad en la redacción de la iniciativa.

La presidenta insistió en que el mecanismo no busca trasladar al INE la facultad de definir candidaturas.

Remarcó que “la decisión es del partido político, no del INE” y agregó que al Instituto se le pide ser “el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes” y devolver esa información a los partidos.

Sheinbaum argumentó que la propuesta apunta a ordenar un mecanismo para que, si un partido lo solicita, se consulte a las instituciones pertinentes sobre antecedentes que puedan vincular a una persona con algún grupo delictivo o con posibles hechos de corrupción.

De acuerdo con su explicación, hoy esas consultas suelen hacerse de manera directa entre partidos e instituciones, mientras que el nuevo esquema concentraría el trámite a través del INE para centralizar respuestas y entregar un reporte al solicitante.

La mandataria dijo que escuchó la intervención pública de Taddei sobre el tema y reiteró su postura.

“No, pues no entendió bien la propuesta”, afirmó, y añadió que quizá la consejera presidenta “no tenía la propuesta en sus manos.

No se le está pidiendo al INE que ellos resuelvan. No, que sean el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes y que regresen esa información al partido político”, insistió.

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