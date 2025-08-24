“Relájense un chingo”: Ninel Conde se ‘disculpa’ con Televisa, La Casa de los Famosos México y Las Perdidas (Fotos: Televisa)

Ninel Conde enfrenta una nueva polémica tras su salida de La Casa de los Famosos México al pedir que “relájense un chingo” en una historia de Instagram, que funcionó a manera de ‘disculpa’ dirigida a Televisa, al programa y a Las Perdidas, luego de una serie de declaraciones y rumores por su participación en el reality.

El jueves, la actriz y cantante transmitió un mensaje donde atribuyó a una situación de “cotorreo” y broma las declaraciones que realizó junto al actor Mauricio Mejía, en las que insinuó pagos a influencers para obtener apoyo durante el programa. “Era broma con ese sentido del humor que tenemos, no se lo tomen en serio, fue de ‘chavas’, relájense por fa. Besos”, expresó El Bombón Asesino ante sus más de cuatro millones de seguidores.

En su disculpa, la intérprete abordó el escándalo que surgió horas antes, cuando mencionó que su equipo había entregado dinero a Las Perdidas –el grupo de influencers conformado por Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez– para que la apoyaran públicamente. La reacción de las aludidas fue inmediata: negaron recibir pago alguno y desafiaron a la exhabitante del reality y a su mánager a mostrar pruebas. “¿Dónde está el váucher?”, cuestionó Karina Torres en sus redes sociales. “Yo apoyo a quien quiero y no me han dado ni un peso”, remató.

El ‘bombón asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show el pasado 17 de agosto. Crédito: Instagram/ Ninel Conde

Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez desenmascaran a a Ninel Conde

En el mismo sentido, Wendy Guevara rechazó las acusaciones al afirmar: “Gracias a Dios, no tengo la necesidad de andar cobrando por apoyar a alguien... Yo ni he puesto que voten por alguien”. Paola Suárez también exigió la exhibición de transferencias o comprobantes e indicó que ni siquiera sigue el reality, por lo que los señalamientos carecen de fundamento.

La controversia se agudizó cuando surgieron versiones sobre una posible ruptura entre la artista y Televisa, empresa responsable de La Casa de los Famosos México. Versiones en redes sociales y medios especializados aseguraban que la salida de Conde habría estado pactada desde el inicio, algo que ella misma abordó apenas aterrizó en Miami, tras ser la tercera eliminada del programa el 17 de agosto.

“Estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas, pero me salí a las tres semanas porque no aguanté. No me sacaron, me salí”, relató Ninel Conde en una transmisión en vivo. Al regresar a Miami, la actriz aseguró que su equipo supo el momento exacto para gestionar su salida, lo que generó aún más especulaciones entre seguidores y críticos. “Creo que uno tiene que pensar en lo que es mejor para ti, tu carrera y tus proyectos”, agregó.

(Captura programa Hoy)

Durante sus intervenciones recientes, Ninel Conde denunció supuestas “injusticias” dentro del reality y criticó las dinámicas de convivencia, en especial la transformación de la percepción pública respecto a ciertos participantes. Reprodujo un audio difundido en canales de fans donde Conde lanzó señalamientos directos contra dos excompañeros, uno por “convertirse de villana en mártir” y otro, al que tildó de “violentador misógino”, por proyectarse como “héroe”.

Las circunstancias de su eliminación mantienen abiertos debates en la audiencia. Cuentas dedicadas al seguimiento del reality reportaron que Conde habría condicionado su asistencia a las galas y giras mediáticas tras su eliminación, al tiempo que descartó compartir escenario con Olivia Collins, aunque la información no ha sido confirmada por la producción.

Por ahora, la permanencia de la cantante en las galas de La Casa de los Famosos México sigue sin confirmación. Tras su regreso a Miami, la artista limitó su participación a entrevistas en el programa Hoy y a transmisiones digitales, mientras, en paralelo, promociona nuevos proyectos y giras. Las redes sociales continúan siendo el principal espacio donde seguidores, críticos y colegas de la farándula exigen aclaraciones y respuestas sobre los escándalos recientes.