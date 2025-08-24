México

“Relájense un chingo”: Ninel Conde se ‘disculpa’ con Televisa, La Casa de los Famosos México y Las Perdidas

Días previos, ‘El Bombón Asesino’ aseguró que su salida fue pactada e incluso aseguró que les pagó a Wendy Guevara y Karina Torres para hacerle publicidad

Por Marco Ruiz

Guardar
“Relájense un chingo”: Ninel Conde
“Relájense un chingo”: Ninel Conde se ‘disculpa’ con Televisa, La Casa de los Famosos México y Las Perdidas (Fotos: Televisa)

Ninel Conde enfrenta una nueva polémica tras su salida de La Casa de los Famosos México al pedir que “relájense un chingo” en una historia de Instagram, que funcionó a manera de ‘disculpa’ dirigida a Televisa, al programa y a Las Perdidas, luego de una serie de declaraciones y rumores por su participación en el reality.

El jueves, la actriz y cantante transmitió un mensaje donde atribuyó a una situación de “cotorreo” y broma las declaraciones que realizó junto al actor Mauricio Mejía, en las que insinuó pagos a influencers para obtener apoyo durante el programa. “Era broma con ese sentido del humor que tenemos, no se lo tomen en serio, fue de ‘chavas’, relájense por fa. Besos”, expresó El Bombón Asesino ante sus más de cuatro millones de seguidores.

En su disculpa, la intérprete abordó el escándalo que surgió horas antes, cuando mencionó que su equipo había entregado dinero a Las Perdidas –el grupo de influencers conformado por Wendy GuevaraKarina Torres y Paola Suárez– para que la apoyaran públicamente. La reacción de las aludidas fue inmediata: negaron recibir pago alguno y desafiaron a la exhabitante del reality y a su mánager a mostrar pruebas. “¿Dónde está el váucher?”, cuestionó Karina Torres en sus redes sociales. “Yo apoyo a quien quiero y no me han dado ni un peso”, remató.

El ‘bombón asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show el pasado 17 de agosto. Crédito: Instagram/ Ninel Conde

&nbsp;Wendy Guevara,&nbsp;Karina Torres&nbsp;y&nbsp;Paola Suárez desenmascaran a a Ninel Conde

En el mismo sentido, Wendy Guevara rechazó las acusaciones al afirmar: “Gracias a Dios, no tengo la necesidad de andar cobrando por apoyar a alguien... Yo ni he puesto que voten por alguien”. Paola Suárez también exigió la exhibición de transferencias o comprobantes e indicó que ni siquiera sigue el reality, por lo que los señalamientos carecen de fundamento.

La controversia se agudizó cuando surgieron versiones sobre una posible ruptura entre la artista y Televisa, empresa responsable de La Casa de los Famosos México. Versiones en redes sociales y medios especializados aseguraban que la salida de Conde habría estado pactada desde el inicio, algo que ella misma abordó apenas aterrizó en Miami, tras ser la tercera eliminada del programa el 17 de agosto.

“Estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas, pero me salí a las tres semanas porque no aguanté. No me sacaron, me salí”, relató Ninel Conde en una transmisión en vivo. Al regresar a Miami, la actriz aseguró que su equipo supo el momento exacto para gestionar su salida, lo que generó aún más especulaciones entre seguidores y críticos. “Creo que uno tiene que pensar en lo que es mejor para ti, tu carrera y tus proyectos”, agregó.

(Captura programa Hoy)
(Captura programa Hoy)

Durante sus intervenciones recientes, Ninel Conde denunció supuestas “injusticias” dentro del reality y criticó las dinámicas de convivencia, en especial la transformación de la percepción pública respecto a ciertos participantes. Reprodujo un audio difundido en canales de fans donde Conde lanzó señalamientos directos contra dos excompañeros, uno por “convertirse de villana en mártir” y otro, al que tildó de “violentador misógino”, por proyectarse como “héroe”.

Las circunstancias de su eliminación mantienen abiertos debates en la audiencia. Cuentas dedicadas al seguimiento del reality reportaron que Conde habría condicionado su asistencia a las galas y giras mediáticas tras su eliminación, al tiempo que descartó compartir escenario con Olivia Collins, aunque la información no ha sido confirmada por la producción.

Por ahora, la permanencia de la cantante en las galas de La Casa de los Famosos México sigue sin confirmación. Tras su regreso a Miami, la artista limitó su participación a entrevistas en el programa Hoy y a transmisiones digitales, mientras, en paralelo, promociona nuevos proyectos y giras. Las redes sociales continúan siendo el principal espacio donde seguidores, críticos y colegas de la farándula exigen aclaraciones y respuestas sobre los escándalos recientes.

Temas Relacionados

Ninel CondeTelevisaLa Casa de los Famosos MéxicoLas PerdidasWendy GuevaraRosa María NoguerónKarina Torresmexico-entretenimiento

Más Noticias

Se pronostican lluvias intensas en cuatro estados, autoridades alertan por posibles deslaves e inundaciones este domingo 24 de agosto

El clima está condicionado por el monzón mexicano, varias circulaciones de baja presión, inestabilidad atmosférica y un fuerte ingreso de humedad

Se pronostican lluvias intensas en

Karla Estrella concluyó curso del Conapred tras sanción del TEPJF por violencia política de género

La sancionada permanecerá 17 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas

Karla Estrella concluyó curso del

Alquiló una casa tres días por app en Jalisco y la acusan de robar 670 mil pesos: fue vinculada a proceso

Las cámaras de seguridad y los registros de acceso fueron clave para identificar a la presunta responsable y su cómplice

Alquiló una casa tres días

¿Cuándo y dónde ver la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

Hoy una personalidad saldrá del encierro: Alexis Ayala, Mar Contreras, Guana, Dalílah Polanco, Priscila Valverde, Mariana Botas o Abelito

¿Cuándo y dónde ver la

Cómo preparar chips de cáscaras de vegetales, una receta fácil y rápida

Cocina este delicioso y sencillo snack como una alternativa de un antojo crocante pero con aporte nutrimental

Cómo preparar chips de cáscaras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alquiló una casa tres días

Alquiló una casa tres días por app en Jalisco y la acusan de robar 670 mil pesos: fue vinculada a proceso

Sinaloa se capacita en congreso nacional para la detección de fentanilo

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo y dónde ver la

¿Cuándo y dónde ver la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

Así es la lujosa mansión de Irma Serrano ‘La Tigresa’ que busca nuevo dueño por 200 millones de pesos

La técnica secreta de Abelito para hacer la cama en minutos en La Casa de los Famosos México 3

Emiliano Aguilar estalla contra Pepe Aguilar por referirse a su madre: “No voy a dejar que nadie hable mal de ella”

Karen Barrera confirma la muerte de su bebé el mismo día que anunciaría su embarazo: “Cuesta entenderlo”

DEPORTES

Juegos Panamericanos Junior: así fue

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul