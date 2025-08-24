México

Filtran nombre del cuarto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 24 de agosto, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Mar Contreras, Alexis Ayala, ‘El Guana’, Mariana Botas, Priscila Valverde, Dalilah Polanco y El Abelito

Por Marco Ruiz

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras tres Galas de Eliminación, la cuarta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 24 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante expulsado de la Gala de este domingo 24 de agosto.

Entre los nominados de esta semana se encuentran Mar Contreras, Alexis Ayala, ‘El Guana’, Mariana Botas, Priscila Valverde, Dalilah Polanco y El Abelito.

Mariana Botas o Priscila Valverde: una de ellas dos podría ser la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Pese a que en ocasiones pasadas las encuestas finales siempre daban un solo nombre, en esta coacción la falta de favoritismo absoluto por un solo cuarto ha hecho que las votaciones no solo sean intensas, sino también casi parejas. Sin embargo, también dejan en claro que existen dos nominados que han ya casi asegurado su lugar en La Casa de los Famosos México una semana más.

Ellos son El Abelito y Mar Contreras, dos de los posibles grandes favoritos de esta temporada. Después de la salvación de Shiky-quien era el personaje que apuntaba a salir, según estas mismas encuestas- los nombres de los nombres restantes sonaron como posibles famosos a abandonar la casa más famosa de México.

En medio de este contexto, los últimos sondeos apuntan a que una de ella dos, Mariana Botas o Priscila Valverde, se convertirá en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

En medio de altas expectativas por saber quién será el eliminado de este domingo, la gente ha mostrado gran expectativa luego de que una semana atrás la expulsión de Ninel Conde generó gran controversia debido a las mismas complicaciones de ‘votos cerrados’ entre los habitantes nominados.

