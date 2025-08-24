Dos accidentes en Chiapas y Puebla dejan muertos y decenas de heridos en menos de 24 horas

Dos accidentes carreteros en México dejan dos muertos y más de 30 heridos en menos de 24 horas. Imagen redes sociales y Gobierno de Puebla

En menos de 24 horas, dos accidentes carreteros en México dejaron un saldo trágico de dos personas fallecidas y más de 30 lesionados, entre ellos menores de edad y una mujer embarazada.

Los hechos ocurrieron en los estados de Chiapas y Puebla, activando protocolos de emergencia y movilización de cuerpos de rescate.

Viernes: choque frontal en Chiapas deja dos muertos

El viernes por la tarde, se registró un fuerte accidente en el tramo carretero que conecta Tuxtla Gutiérrez con el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en Chiapas.

Un choque frontal en Chiapas y un autobús desbarrancado en Puebla activan protocolos de emergencia. (Redes Sociales)

Dos vehículos particulares colisionaron de frente, dejando como saldo dos personas fallecidas, entre ellas un menor de edad y una mujer de aproximadamente 30 años, además de cuatro lesionados graves.

De acuerdo a medios locales, las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad y la pérdida de control en una curva como posibles causas del siniestro.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que autoridades estatales iniciaron las diligencias correspondientes.

Sábado: autobús se desbarranca en Huauchinango, Puebla

La mañana de este sábado, un autobús de la Línea Futura, número 3103 con corrida 4704, se precipitó a un barranco en el kilómetro 100 de la carretera México–Tuxpan, a la altura de Los Pinos, en las inmediaciones de Huauchinango. La unidad había salido de la Ciudad de México con destino a Tulancingo.

El accidente dejó decenas de personas lesionadas, muchas de las cuales lograron salir por sus propios medios del vehículo para llegar a la Carretera Federal, donde fueron auxiliadas por cuerpos de emergencia. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Huauchinango, al Hospital Integral y al ISSSTEP.

Entre los lesionados hay menores de edad y una mujer embarazada; autoridades investigan las causas. Imagen Gobierno de Puebla

Entre los pasajeros se encontraba la menor Aida Vázquez Hernández, de 14 años, quien se reporta fuera de peligro. Autoridades locales han solicitado el apoyo para localizar a sus familiares.

Lista de pasajeros lesionados en el accidente de Huauchinango:

Cristian Eduardo Díaz Gutiérrez (19 años)

Abelino García Sosa (71 años)

Yobany Onofre (23 años)

Ma. De Lourdes Sánchez (64 años)

Alejandro Jiménez Román (81 años)

Dayana o Mariana Jiménez Sánchez (20 años)

Norma Alicia Ramírez González (30 años)

German Luna Márquez (31 años)

Ofelia Téllez Cruz (embarazada, 22 años)

Ma. Fernanda Mendoza Castro (24 años)

Lucila Castro Ávila (56 años)

José Alfredo Garrido Pérez (17 años)

Angelina Moreno Aguirre (21 años)

Ángel Téllez Mendoza Castro (31 años)

Agustina Hernández Hernández

Isabel Pérez Luna (27 años)

Abel Pérez Luna (27 años)

Aida Vázquez Hernández (14 años)

Oscar Pérez Chávez (ISSSTEP)

Sherlin Velázquez Amador (ISSSTEP)

Madeley Ivonne Bautista Batalla (ISSSTEP)

María Elena Fernández Barallo (ISSSTEP)

Ascensión Cruz Mariano (ISSSTEP)

Ángel Téllez Mendoza (ISSSTEP)

Honoria Castro Ávila (ISSSTEP)

Amado German Martínez Martínez (ISSSTEP)

Silvia Ortega Amador (ISSSTEP)