Detienen a presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo en plaza Mítikah de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó la captura de dos hombres

Por Jazmín González

Érika Buenfil y su hijo
Érika Buenfil y su hijo denunciaron públicamente el robo. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Días atrás, Érika Buenfil y su hijo Nicolas dieron a conocer en sus redes sociales que habían sido víctimas de robo en un centro comercial ubicado en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la noche del 20 de agosto en la plaza Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, donde la actriz disfrutó de una cena junto a su hijo y su sobrino.

Desde antes de ingresar a la plaza, la actriz dudó en dejar sus pertenencias en el vehículo, pero ya que la plaza recientemente fue inaugurada y cuenta con sistemas de vigilancia decidió confiar.

El joven narró que no recibió ayuda de la policía. (Crédito: TikTok)

A través de un video publicado en su cuenta personal de TikTok, la intérprete de 61 años relató que tras regresar a su camioneta se percató de que las computadoras portátiles no estaban, pero no había marcas de violencia.

"Nos estacionamos pegados a una puerta de salida y entrada. Vimos gente de guardias de seguridad. ‘Mamá, aquí hay cámaras, es una plaza muy nueva’. Y le dije: ‘Total, no nos vamos a tardar“, comentó.

Y agregó: "La camioneta estaba intacta. No hay un cristalazo, no hay una puerta forzada. O sea que yo creo que lo saben hacer muy bien“.

(Crédito: erikabuenfil50, IG)
(Crédito: erikabuenfil50, IG)

Presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo fueron capturados en CDMX

Ante la falta de respuesta por parte del personal de vigilancia, Buenfil y su hijo decidieron denunciar públicamente la situación.

Días después de que sus videos adquirieran notoriedad en redes sociales, la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer la captura de dos hombres que podrían ser los responsables.

“En seguimiento a la denuncia realizada a través de redes sociales, donde una ciudadana refirió que el pasado 21 de agosto, mientras dejó su vehículo estacionado al interior de una plaza comercial en la Alcaldía Benito Juárez le fueron robados distintos objetos de valor, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos posibles responsables”, se lee en el boletín.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Y agrega: “Al dar continuidad a las indagatorias y realizar el análisis de las cámaras de videovigilancia de la plaza y las de las inmediaciones, se identificó un vehículo color gris en el que los posibles responsables huyeron tras robar al menos dos computadoras personales y otros objetos”.

Hasta ahora, se sabe que se trata de dos hombres, uno de origen colombiano, de 46 años, y otro de nacionalidad mexicana, de 28 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

