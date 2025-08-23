Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo alarmó nuevamente a sus seguidores luego de que compartiera en su cuenta personal de Instagram que nuevamente perdió miles de dólares tras haber recuperado parte del dinero perdido.

Cabe recordar que fue a finales de 2024 cuando la intérprete de melodramas dio a conocer que había sido víctima de una estafa por medio de una llamada.

Desde entonces dejó claro que procedería legalmente, y ante su insistencia por hacer justicia, logró recuperar cierta cantidad de dinero tras una investigación; sin embargo, volvió a ser víctima de un nuevo fraude.

EFE/José Méndez

Cynthia Klitbo vuelve a perder miles de dólares tras fraude

Por medio de sus redes sociales, la actriz compartió que tras viajar a Miami para hacer el trámite correspondiente y recuperar parte del dinero que perdió a finales de 2024, volvió a vivir un tormentoso momento.

“Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía 1,700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura”, contó.

De acuerdo con Klitbo, los problemas comenzaron desde que el banco envió la notificación de su cuenta recuperada a un domicilio antiguo, lo que generó una serie de cobros.

Durante casi medio año, se le cobraron cerca de 40 dólares mensuales por la cuenta, por lo que al llegar al banco y reclamar los 1,700 dólares, le indicaron que solo contaba con 900 dólares.

“Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso. Y como no hay cuenta, ya no hay dinero”, agregó.

Crédito: Cuartoscuro

Ante lo ocurrido, la actriz aseguró que seguirá buscando recuperar su dinero, pero alertó a sus seguidores sobre las malas intenciones del banco al que acudió, no considera justo haber viajado para recibir esa respuesta.

“Tuve que viajar desde Perú, hagan cuentas de boletos de avión, comida, renta. Y todo para que el gerente del banco se burle de mí porque se burló de mí y me dijo: ya sólo falta que me grite”, contó.

Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que volvió a perder miles de dólares

Es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro, reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas, donde ha interpretado tanto papeles protagónicos como antagónicos.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones de Televisa y TV Azteca, destacando en títulos como “El privilegio de amar”, “La dueña”, “Cadenas de amargura”, “Vencer el pasado” y “La madrastra”.