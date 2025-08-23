México

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

La actriz sigue enfrentando los estragos de haber perdido sus ahorros a finales de 2024

Por Jazmín González

Guardar
Crédito: IG, Cynthia Klitbo
Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo alarmó nuevamente a sus seguidores luego de que compartiera en su cuenta personal de Instagram que nuevamente perdió miles de dólares tras haber recuperado parte del dinero perdido.

Cabe recordar que fue a finales de 2024 cuando la intérprete de melodramas dio a conocer que había sido víctima de una estafa por medio de una llamada.

Desde entonces dejó claro que procedería legalmente, y ante su insistencia por hacer justicia, logró recuperar cierta cantidad de dinero tras una investigación; sin embargo, volvió a ser víctima de un nuevo fraude.

EFE/José Méndez
EFE/José Méndez

Cynthia Klitbo vuelve a perder miles de dólares tras fraude

Por medio de sus redes sociales, la actriz compartió que tras viajar a Miami para hacer el trámite correspondiente y recuperar parte del dinero que perdió a finales de 2024, volvió a vivir un tormentoso momento.

Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía 1,700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura”, contó.

De acuerdo con Klitbo, los problemas comenzaron desde que el banco envió la notificación de su cuenta recuperada a un domicilio antiguo, lo que generó una serie de cobros.

Durante casi medio año, se le cobraron cerca de 40 dólares mensuales por la cuenta, por lo que al llegar al banco y reclamar los 1,700 dólares, le indicaron que solo contaba con 900 dólares.

Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso. Y como no hay cuenta, ya no hay dinero”, agregó.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Ante lo ocurrido, la actriz aseguró que seguirá buscando recuperar su dinero, pero alertó a sus seguidores sobre las malas intenciones del banco al que acudió, no considera justo haber viajado para recibir esa respuesta.

“Tuve que viajar desde Perú, hagan cuentas de boletos de avión, comida, renta. Y todo para que el gerente del banco se burle de mí porque se burló de mí y me dijo: ya sólo falta que me grite”, contó.

Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que volvió a perder miles de dólares

Es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro, reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas, donde ha interpretado tanto papeles protagónicos como antagónicos.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones de Televisa y TV Azteca, destacando en títulos como “El privilegio de amar”, “La dueña”, “Cadenas de amargura”, “Vencer el pasado” y “La madrastra”.

Temas Relacionados

Cynthia Klitbomexico-entretenimiento

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 22 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Ángel Cabrera es nombrado nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Según la SHCP, el inicio de gestión de Cabrera Mendoza coincide con la necesidad de atender demandas vinculadas a la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías

Ángel Cabrera es nombrado nuevo

Profeco y ASEA despliegan operativo en gasolineras de Aguascalientes

Ambas instituciones buscan garantizar los derechos de los consumidores y que las estaciones de servicio cumplan con medidas ambientales y de seguridad

Profeco y ASEA despliegan operativo

Sheinbaum asegura que se invertirán 111 mdp para la construcción de Senderos de Paz en Acapulco

El programa incluye 10 tramos de 500 metros cada uno a lo largo de la Costera Miguel Alemán, desde Parque Papagayo hasta la Base Naval

Sheinbaum asegura que se invertirán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Jalisco: asesinan

Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito se enfrenta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación

El verano en que me enamoré, la serie juvenil que arrasa en el ranking de Prime Video México

Las 10 películas más vistas de Prime Video México para disfrutar este fin de semana

¿Hay boda en puerta? Kenia Os revela nuevos detalles sobre su relación con Peso Pluma

Un K-drama aparece entre las series más vistas de Netflix México de esta semana

DEPORTES

Cuál es el sueldo en

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”