Tras éxito en CDMX, ‘Mercurio and Friends’ repetirá concierto en otro estado de la República: fecha y sede

La banda de pop noventera estará acompañada por algunas invitados especiales para su segunda presentación musical de este formato

Por Omar Martínez

Mercurio volverá con su formato
Mercurio volverá con su formato 'Mercurio and Friends'. Foto: Instagram/grupomercurio.

El grupo noventero Mercurio volverá con su formato ‘Mercurio and Friends’, luego del éxito que tuvieron en la Ciudad de México con esta presentación en mayo pasado.

El concierto se llevó a cabo en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ de la Ciudad de México, donde el grupo musical de pop ofreció este espectáculo musical, el cual registró un ‘lleno total’.

Ante el cariño del público, Mercurio está listo para volver a cantar en los escenarios con sus amigos artistas, quienes volverán a estar presentes en este formato y será el segundo concierto con la misma temática.

Fue el sábado 24 de mayo cuando Mercurio cantó al lado de importantes cantantes y personajes de algunos grupos musicales del género pop.

'Mercurio and Friends' fue el
'Mercurio and Friends' fue el primer formato con esta banda de pop en mayo de este año en CDMX. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Entre los cantantes y artistas se encontraba Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante de OV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

Tanto los intérpretes de Candela cantaron algunas canciones de estos artistas como ellos de la agrupación noventera, lo que la convirtió en una noche inolvidable para todos los fans.

Debido al éxito de la agrupación junto con sus amigos cantantes llamada ‘Mercurio and Friends’, quieren volver a repetir este concierto, pero ya no en la Ciudad de México, sino en otro estado y ciudad de la República Mexicana.

Los cinco integrantes de Mercurio ya anunciaron la esperada fecha y la ciudad en donde se presentarán para el mes de septiembre.

Luego del exitoso concierto en CDMX, ahora la popular banda noventera vuelve pero a Monterrey. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Fecha y sede del próximo concierto de ‘Mercurio and Friends

La fecha del próximo concierto de ‘Mercurio and Friends’ será el viernes 5 y sábado 6 de septiembre. La ciudad que recordará a esta banda noventera con sus mejores éxitos y los tendrá totalmente en vivo será Monterrey, Nuevo León.

El recinto Dion Live Center será testigo del viaje de los recuerdos de los noventas con esta banda musical popera y con varios cantantes.

Los boletos ya se encuentran a la venta, por lo que si todavía no los tienes, es momento de correr por ellos, ya que una de las fechas ya está por acabarse.

Mercurio es una de las
Mercurio es una de las bandas más populares de los noventas en México. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Hasta el momento, solamente están confirmados Erika Zaba, exintegrante de OV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche y Mario Sandoval para este concierto en Monterrey de ‘Mercurio and Friend’.

Estos son los artistas invitados
Estos son los artistas invitados para 'Mercurio and Friends'. Foto: Instagram/@grupomercurio.

Breve historia de Mercurio

Mercurio fue una banda mexicana de pop que alcanzó gran popularidad en la década de los noventa. Formado en 1995, el grupo se consolidó como uno de los exponentes más importantes del pop adolescente en Latinoamérica, junto a bandas como Magneto o Kabah.

Integrado por jóvenes seleccionados a través de audiciones, Mercurio se caracterizó por su estilo fresco, coreografías y baladas románticas. Algunas de sus canciones más recordadas son Enamoradísimo, Explota corazón y Chicas chic.

