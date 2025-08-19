México

Trío Los Panchos anuncia detalles de su próximo concierto en la CDMX

Infobae México estuvo presente en la conferencia de prensa de la agrupación musical, que tendrá a una invitada especial para este espectáculo

Por Omar Martínez

Los Panchos ofrecieron detalles de
Los Panchos ofrecieron detalles de su próximo concierto en la CDMX. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Trío Los Panchos ofrecerá un concierto en los próximos días en la Ciudad de México, por lo que ya están preparando todo para este festejo.

Fue en una conferencia de prensa realizada este lunes 18 de agosto, donde el conjunto musical dio detalles al respecto sobre el grandioso espectáculo que darán en la capital del país.

Infobae México estuvo presente en la rueda de prensa, donde Los Panchos informaron sobre esta presentación en la capital del país.

La fecha del concierto de Los Panchos será este domingo 24 de agosto en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Este lunes 18 de agosto se dieron a conocer los detalles de este showen la Ciudad de México. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

Además de dar a conocer la fecha y sede de este próximo concierto en la Ciudad de México, también mostraron con emoción quién será la artista invitada para este show musical.

Laura Flores será la invitada especial para este concierto, el cual se lleva a cabo por motivo de la celebración del adulto mayor.

Los Panchos darán un concierto en la Ciudad de México este mes de agosto con una invitada especial. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

De igual manera, la agrupación cantó una de sus canciones con la finalidad de invitar al público para que no se pierdan este concierto del domingo 24 de agosto en La Maraka.

No es la primera ocasión que el conjunto musical se presenta en este recinto de la capital del país, ya que en anteriores ocasiones se ha presentado registrando un ‘lleno total’.

El conjunto musical se presentará en la Ciudad de México para dar un espectáculo musical. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

Breve historia de Los Panchos

El trío Los Panchos se fundó en 1944 en la ciudad de Nueva York y está considerado como uno de los grupos más influyentes del bolero.

La agrupación original estuvo formada por el mexicano Alfredo Gil, el mexicano Chucho Navarro y el puertorriqueño Hernando Avilés.

Los Panchos innovaron al incorporar el requinto, una guitarra de tono más agudo creada por Alfredo Gil, que brindó una nueva sonoridad al bolero y se convirtió en sello distintivo del grupo.

Laura Flores será invitada especial
Laura Flores será invitada especial para este concierto del domingo 24 de agosto. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

El trío rápidamente alcanzó reconocimiento internacional con canciones icónicas como “Sin ti”, “Rayito de luna”, “Copa rota” y “Contigo”, consolidándose en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Los Panchos realizaron numerosas giras mundiales y colaboraron con figuras como Eydie Gormé, lo que permitió llevar su música a nuevas audiencias y adaptarse a diferentes idiomas y estilos.

A lo largo de su trayectoria, el grupo experimentó cambios en su alineación, pero mantuvo la estructura de tres voces principales y tres guitarras.

Grabaron más de un centenar de discos, logrando que su estilo siga vigente.

El legado de Los Panchos ha perdurado como referente del bolero y la música romántica, influyendo en generaciones posteriores y elevando este género a nivel mundial.

Los Panchos cuentan con una
Los Panchos cuentan con una destacada trayectoria musical. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

