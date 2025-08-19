Tito Nieves dará concierto en CDMX con su ‘Mi último Tour’: fecha y sede

El cantante ofrecerá un concierto antes de despedirse de los escenarios. Foto: X/@ArenaCdMexico.

Tito Nieves, reconocido cantante y músico puertorriqueño, dará un concierto en la Ciudad de México antes de retirarse de los escenarios.

El artista dará su última presentación en el país debido a que se retirará de los escenarios, por lo que llega con su ‘Mi último Tour’.

En este concierto, Tito Nieves recordará y celebrará 50 años de trayectoria musical en los escenarios y con sus mejores éxitos, que lo llevaron a ser una reconocida estrella internacional.

El concierto se realizará el viernes 5 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Los boletos aún se encuentran a la venta, por lo que si aún no los tienes, puedes adquirirlos.

'Mi Último Tour' llega a la CDMX para despedir a Tito Nieves. Foto: Arena Ciudad de México.

Por poco más de dos horas, la Arena Ciudad de México se convertirá en un salón de salsa al ritmo de Tito Nieves, quien cantará y bailará con todo el público para decir adiós a los escenarios.

“¡Una leyenda dice adiós! Acompáñanos a celebrar los 50 AÑOS de trayectoria de Tito Nieves en su última gira”, se lee en las redes sociales de la Arena Ciudad de México.

Invitados especiales para el concierto de Tito Nieves

Entre los invitados especiales que tendrá Tito Nieves para su concierto en la Arena Ciudad de México el próximo viernes 5 de septiembre estarán Jorge Carmona, conocido como “La Voz de Tepito”, y el ícono cubano Rey Ruiz.

El cantante de salsa se presentará en la Arena Ciudad de México el viernes 5 de septiembre. Crédito: Facebook/ Arena CDMX.

Breve historia de Tito Nieves

Tito Nieves, cuyo nombre completo es Humberto Nieves, nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1958 y creció en Nueva York.

Inició su carrera musical en la década de los setenta como vocalista de la orquesta Cimarrón y se unió a la banda de Héctor Lavoe, lo que impulsó su proyección internacional.

Más tarde formó parte de la orquesta Conjunto Clásico, donde su potencia vocal destacó y lo colocó como una de las voces más reconocidas del género salsa.

Tito Nieves, de 67 años de edad, se despedirá de los escenarios con este concierto en la Ciudad de México. Foto: EFE/Thais Llorca.

En 1986, Tito Nieves lanzó su carrera como solista y grabó su primer álbum, “The Classic”, consolidando un estilo propio caracterizado por interpretar salsa en inglés y español.

Éxitos como “Sonámbulo”, “Fabricando fantasías”, “De mí enamórate” y “El amor más bonito” figuran entre sus temas más populares.

Tito Nieves es reconocido por su habilidad para fusionar elementos contemporáneos en la salsa tradicional, renovando el género y ampliando su público.

A lo largo de su carrera ha obtenido premios y reconocimientos y ha colaborado con figuras destacadas de la música latina.

Su trayectoria se mantiene vigente tras varias décadas, conservando el respeto y la admiración en la industria musical.