Sheinbaum reporta que remesas bajaron 5% en 2025 por situación de migrantes en EEUU: “Impacto no ha sido tan drástico”

La presidenta indicó que ya se realiza un análisis de las posibles causas y afectaciones junto con el Banco de México

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum descartó que la reducción en remesas tenga afectaciones económicas. | YouTube Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hubo una disminución del 5% en las remesas desde Estados Unidos en lo que va del 2025, en comparación con lo que se registró en 2023 y 2024, posiblemente debido a la situación que viven actualmente los migrantes mexicanos en ese país ante las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

En La Mañanera del Pueblo, la mandataria detalló que la mayor disminución ocurrió entre junio y julio con un 16%, destacando que este año se ha registrado un ingreso similar al que hubo en el 2022.

“En términos, bajaron las remesas sobre todo de junio a julio. En terminos de lo que va del año, la reducción no es del 16%, que es la reducción en el mes, sino del 5%. Las remesas aumentaron muchísimo en el 23 y más en el 24 todavía, ahorita estamos en un nivel de remesas como en el 22, más o menos.

“¿Con qué tiene que ver esto? Pues sobre todo con la situación que ha impuesto Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes. Se está trabajando para saber exactamente cuales son las causas de esta reducción, el número de mexicanos que han sido repatriados si lo comparamos con periodos anteriores no es tan alto”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

