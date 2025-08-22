Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

(Fuerza Civil de Nuevo León)

Personal de la Fuerza Civil de Nuevo León fue agredido por civiles armados cuando realizaban labores de patrullaje y vigilancia en el municipio de Doctor Coss este viernes.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas durante labores de patrullaje en el marco del Operativo Muralla, el cual tiene como objetivo evitar el ingreso de grupos delincuenciales armados que provengan de otros estados.

La Fuerza Civil informó a través de un comunicado que el personal repelió la agresión por parte de los civiles armados hasta que lograron controlar la situación.

Como resultado del enfrentamiento fueron abatidos 12 hombres, se localizaron 8 armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos.

En tanto, el personal de la corporación no resultó herido y lograron mantener la seguridad en la zona.

La corporación detalló que fue notificada la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias periciales y proceder con el levantamiento de los cuerpos.

“Se procede a solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales”, detalló el documento.

Hasta el momento se desconoce el grupo al que pertenecerían los sujetos armados que agredieron a los elementos de seguridad.

Imagen ilustrativa de la Fuerza Civil. (X/@adn40)

A principios del año pasado, el municipio de Doctor Coss se convirtió en el epicentro de una jornada de ataques perpetrados por presuntos sicarios del Cártel del Noreste. Cabe señalar que esta localidad colinda con Tamaulipas, un estado en el que tienen presencia diversas células de esta organización criminal.

Entre los hechos registrados ocurrió el ataque a tiros e incendio de vehículos en las instalaciones del Palacio de Gobierno, Protección Civil y el DIF municipal.

Al termino de las agresiones se localizaron múltiples mensajes en los que el Cártel del Noreste se atribuía los hechos, lo que incrementó la posible confrontación directa entre la organización criminal con los del Cártel del Golfo.

Con el objetivo de disminuir los delitos en el municipio, el entonces secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, informó la implementación de patrullajes aéreos y terrestres para enfrentar a los grupos delictivos.

Enfrentamiento entre sicarios y Fuerza Civil de Nuevo León

“Van a tener una presencia inédita, como ya lo decía, una cantidad muy importante de policías de Fuerza Civil trabajando codo a codo con las fuerzas armadas, para restablecer la paz en la zona“, afirmó el extitular en conferencia de prensa.

Además, señaló que como parte de la estrategia se tendría coordinación con el estado de Tamaulipas para mantener la seguridad en ambos lados de la frontera.