México

El Conjuro Últimos Ritos: adelantan fecha de estreno en México de la cuarta película de la saga de terror

Las tres primeras películas serán reestrenadas en la pantalla grande de algunas salas mexicanas antes de la llegada de la nueva entrega

Por Omar Martínez

Guardar
El Conjuro 4: Últimos Ritos
El Conjuro 4: Últimos Ritos adelantará su estreno en salas de cine en México. Foto: New Line Cinema.

El Conjuro es una de las sagas más populares de terror de los últimos tiempos y este 2025 llegará con su cuarta y última entrega titulada: ‘El Conjuro Último Ritos’.

México es uno de los países que más espera esta cinta de terror, cuya fecha de estreno programado sería el jueves 4 de septiembre; pero para buenas noticias de los fanáticos, la llegada a la pantalla grande se adelantará.

Las principales cadenas de cines en el país anunciaron que ‘El Conjuro: Últimos Ritos’ adelantará su fecha de estreno, por lo que los fans en México podrán disfrutarla mucho antes de lo previsto, incluso que en Estados Unidos, país donde se produjo el filme de horror.

Ed y Lorraine Warren volverán con otro caso paranormal en esta cuarta entrega, que de acuerdo a los creadores y productores de esta popular y taquillera saga, será la última de esta exitosa serie de películas que sacaron más de un susto a los espectadores.

Originalmente la cinta llegaría a
Originalmente la cinta llegaría a salas de cine en México el jueves 4 de septiembre, pero su estreno se adelantó. Foto: New Line Cinema.

La fecha de estreno oficial será el miércoles 3 de septiembre, por lo que las salas de cine en México ya podrán experimentar los sustos y gritos de los espectadores con la cuarta entrega de El Conjuro, que llega con el nombre de ‘El Conjuro: Últimos Ritos’.

Para Latinoamérica, el estreno de esta última película de horror será el jueves 4 de septiembre. En tanto, la cuarta entrega llegará a los cines de todo el mundo un día después, es decir, el viernes 5 de dicho mes.

'El Conjuro: Últimos Ritos' será estrenada el jueves 4 de septiembre. Crédito: Facebook/Warner Bros. Pictures.

Cabe destacar que la preventa de boletos para el estreno de El Conjuro que será el miércoles 3 de septiembre, será el viernes 21 de agosto, cuando los fanáticos podrán adquirir sus entradas para ser los primeros en ver la película.

Esta fecha de venta de boletos para la cuarta película coincide con el reestreno de las tres películas anteriores de El Conjuro, las cuales volverán a proyectarse en la pantalla grande como parte de la promoción por la cinta.

¿De qué trata la cuarta y última película de ‘El Conjuro’ titulada ‘El Conjuro: Último Ritos’?

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentan un nuevo caso lleno de misterio y seres sobrenaturales. Ante esta aterradora situación, la pareja debe confrontar el desafío y dar solución al enigma, posiblemente por última ocasión en su carrera de lo paranormal.

Los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven con sus papeles de Lorraine y Ed Warren, respectivamente.

Vera Farmiga y Patrick Wilson
Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelve con sus papeles en esta última entrega de El Conjuro: Últimos Ritos. Foto: New Line Cinema.

Temas Relacionados

El ConjuroTerrorCinePelículasEl Conjuro 4 Últimos RitosMiedomexico-entretenimiento

Más Noticias

El programa Mujeres con Bienestar Edomex dará de baja a estas beneficiarias

Entre las afectadas también se encuentran quienes, al llegar a los 60 años, dejan de ser elegibles en el esquema estatal

El programa Mujeres con Bienestar

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

La averiguaciones en el caso del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada continúan

“Fue una planeación anticipada”: agresores

México: las predicciones del tiempo para Puerto Vallarta este 21 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puebla de Zaragoza

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son

Pronóstico del clima en Ecatepec este jueves 21 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paso a paso: así fue

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

ENTRETENIMIENTO

Ana Brenda Contreras, ex de

Ana Brenda Contreras, ex de Alexis Ayala, padece extraña condición en la piel que ha empeorado tras su parto

A Poncho de Nigris no le gusta Mariana Botas para su sobrino Aldo de Nigris: “Viejita y voz de Minion”

Las guerreras k-pop arrasan en el ranking de películas de Netflix México a mitad de semana

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah se quiebra y Alexis Ayala la anima a seguir

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

DEPORTES

Captan a Cristian Castro apoyando

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

México obtiene dos oros en atletismo durante los Juegos Panamericanos Junior

FMF abre investigación por las riñas en los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

Así reaccionó Mauricio Sulaimán tras el éxito del Supernova Strikers: “Me encantó”