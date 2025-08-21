El Conjuro Últimos Ritos: adelantan fecha de estreno en México de la cuarta película de la saga de terror

El Conjuro 4: Últimos Ritos adelantará su estreno en salas de cine en México. Foto: New Line Cinema.

El Conjuro es una de las sagas más populares de terror de los últimos tiempos y este 2025 llegará con su cuarta y última entrega titulada: ‘El Conjuro Último Ritos’.

México es uno de los países que más espera esta cinta de terror, cuya fecha de estreno programado sería el jueves 4 de septiembre; pero para buenas noticias de los fanáticos, la llegada a la pantalla grande se adelantará.

Las principales cadenas de cines en el país anunciaron que ‘El Conjuro: Últimos Ritos’ adelantará su fecha de estreno, por lo que los fans en México podrán disfrutarla mucho antes de lo previsto, incluso que en Estados Unidos, país donde se produjo el filme de horror.

Ed y Lorraine Warren volverán con otro caso paranormal en esta cuarta entrega, que de acuerdo a los creadores y productores de esta popular y taquillera saga, será la última de esta exitosa serie de películas que sacaron más de un susto a los espectadores.

La fecha de estreno oficial será el miércoles 3 de septiembre, por lo que las salas de cine en México ya podrán experimentar los sustos y gritos de los espectadores con la cuarta entrega de El Conjuro, que llega con el nombre de ‘El Conjuro: Últimos Ritos’.

Para Latinoamérica, el estreno de esta última película de horror será el jueves 4 de septiembre. En tanto, la cuarta entrega llegará a los cines de todo el mundo un día después, es decir, el viernes 5 de dicho mes.

Cabe destacar que la preventa de boletos para el estreno de El Conjuro que será el miércoles 3 de septiembre, será el viernes 21 de agosto, cuando los fanáticos podrán adquirir sus entradas para ser los primeros en ver la película.

Esta fecha de venta de boletos para la cuarta película coincide con el reestreno de las tres películas anteriores de El Conjuro, las cuales volverán a proyectarse en la pantalla grande como parte de la promoción por la cinta.

¿De qué trata la cuarta y última película de ‘El Conjuro’ titulada ‘El Conjuro: Último Ritos’?

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentan un nuevo caso lleno de misterio y seres sobrenaturales. Ante esta aterradora situación, la pareja debe confrontar el desafío y dar solución al enigma, posiblemente por última ocasión en su carrera de lo paranormal.

Los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven con sus papeles de Lorraine y Ed Warren, respectivamente.

