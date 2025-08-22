Dr. Simi: dónde se encuentra el museo dedicado a Víctor González Torres y cuánto cuesta la entrada

SimiCasa Museo muesra el recorrido de Víctor González Torres a lo largo de su vida. (Instagram SimiCasa)

Sin duda alguna, las Farmacias Similares, y su personaje principal, el simpático Dr. Simi, se han ganado a millones de mexicanos, pues gracias a sus productos de precios bajos y sus farmacias con servicio médico económico, han podido salir de apuros de salud.

Gracias a ello, el Dr. Simi ha podido expandir su negocio y tener otras ramas, como las clínicas SimiPet Care, en donde se ofrecen consultas veterinarias a bajo costo.

Sin embargo, también existe un museo en el que las personas pueden conocer el recorrido de Víctor González a lo largo de los años, como comenzó su camino empresarial y el éxito que ha cosechado desde que comenzó con las Farmacias Similares.

¿Qué es SimiCasa?

SimiCasa es un museo en el que se da un recorrido por la vida de Víctor González Torres, Dr.Simi, el empresario detrás de las Farmacias Similares.

De acuerdo con el sitio oficial, SimiCasa busca demostrar que hay ejemplos de liderazgo que han logrado cambios en México, aún cuando el proceso no ha sido fácil.

En el lugar se encuentran diversos objetos dedicados al Dr. Simi. (Instagram SimiCasa)

“Buscamos inspirar a más personas para que hagan negocios conscientes, sin dejar de ver por el planeta y por la sociedad, que tomen conciencia del medioambiente, de los problemas que aquejan a México, Latinoamérica y el mundo entero; pero principalmente, a que actúen”, se lee en el sitio.

El museo se encuentra en una casa ecléctica construida en el año de 1910, mismo año en el que inició la Revolución Mexicana. A través de sus diferentes salas, el público que lo visite conocerá la historia de Víctor González.

“Desde su infancia hasta cómo se convirtió en un hombre que hizo del altruismo su motor de vida, el nacimiento de Farmacias Similares, la historia detrás del personaje de nuestro querido Dr. Simi y las diversas instituciones creadas por el Grupo Por Un País Mejor, tales como la Fundación Best, Fundación Niños de Eugenia, Fundación del Dr. Simi, Fundación SíMiPlaneta y el Centro SIMI de Salud Emocional (SIMISAE)”, se lee en el sitio oficial.

El Museo SimiCasa se encuentra ubicado en Río Neva #17, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Precios

La visita tiene un costo de 100 pesos, y puede visitarse de martes a domingo, pues los lunes permanece cerrado. Cabe señalar que lo recaudado de las visitas al museo, se destinará a Simiplaneta, Fundación Dr. Simi y Simiredi.

En SimiCasa también se pueden ver caricaturas dedicadas al Dr. Simi. (Instagram SimiCasa)

Niños menores de 12 años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagan únicamente 50 pesos por su visita.

Los visitantes al museo podrán explorar 4 salas temáticas sobre la vida de Víctor González, que son: El inicio de mi lucha: niñez e inicio de su sueño; Vida laboral: cronología de su trayectoria como empresario; Vida asistencial: obra social y condecoración otorgada por el papa Francisco y Tener y ser: una reflexión sobre el valor de ayudar al prójimo.

También está el Simiplaneta, experiencia inmersiva en el sótano del museo, donde se muestran los distintos ecosistemas en una pantalla gigante, con luces y sonidos envolvente, así como el Callejón de la caricatura, una colección de ilustraciones realizadas por el caricaturista Luis Carreño, entre 2023 y 2024.