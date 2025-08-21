Trabajadores del Mercado de Abastos en Guadalajara aprovechan inundaciones para realizar torneo de clavados

Trabajadores en Guadalajara realizan competencia de clavados tras las lluvias. Foto: x.com (Composición)

Una intensa tormenta registrada durante la mañana de este martes en la zona metropolitana de Guadalajara dejó inundaciones, socavones y daños materiales en distintos puntos, así como afectaciones generalizadas en la movilidad y el transporte público, de acuerdo con usuarios en redes sociales y medios locales.

Desde el amanecer y hasta poco antes de las 10:00 horas, la lluvia acumuló hasta 80 litros por metro cuadrado en áreas céntricas, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, cifra que convierte este fenómeno en el episodio más intenso de lluvia en lo que va de la temporada.

Las anegaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales, fueron el escenario donde un grupo de jóvenes aprovechó para destacar sus habilidades y realizar una competencia de clavados, que quedó registrada en redes sociales y posteriormente se viralizó.

Trabajadores de un mercado en Guadalajara realizan competencia de clavados tras lluvias e inundaciones. (Crédito: x.com/adn40)

Las avenidas principales y varios pasos a desnivel se vieron cerrados por la acumulación de agua. Los sistemas de transporte público más utilizados, como la Línea 1 del Tren Ligero y el Macrobús articulado de la calzada Independencia, suspendieron sus recorridos hasta por dos horas. Este paro provocó saturación en otros servicios y un aumento momentáneo en las tarifas de taxis de plataforma. El caos se extendió también a escuelas y centros laborales, que reportaron retrasos significativos a causa de las condiciones del tránsito.

La tormenta dejó a la vista problemas estructurales históricos en el área metropolitana. El cuerpo de Bomberos de Guadalajara, durante labores de desazolve en un canal de la colonia Jardines del Bosque, hallaron partes humanas tras el descenso del nivel del agua. La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento para iniciar las investigaciones pertinentes.

Por otro lado, en la zona industrial, la erosión provocó un nuevo socavón en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi, en el que cayó un camión de transporte público. Metros más adelante, al menos dos vehículos particulares quedaron inhabilitados por la fuerza de la corriente. No se reportaron personas lesionadas tras el incidente, aunque los servicios de emergencia realizaron cinco rescates de automovilistas atrapados por la creciente.

Entre los daños materiales destacan los registrados en el tianguis de la colonia Circunvalación Belisario, donde alrededor de 150 puestos resultaron afectados y comerciantes perdieron gran parte de su mercancía. En Jardines del Sol y el mercado de Abastos, varios autos fueron arrastrados por el agua, aunque la colaboración de vecinos ayudó a prevenir víctimas.