México

Trabajadores del Mercado de Abastos en Guadalajara aprovechan inundaciones para realizar torneo de clavados

Las anegaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales, fueron el escenario donde un grupo de jóvenes aprovechó para destacar sus habilidades y realizar una competencia de clavados

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Trabajadores en Guadalajara realizan competencia
Trabajadores en Guadalajara realizan competencia de clavados tras las lluvias. Foto: x.com (Composición)

Una intensa tormenta registrada durante la mañana de este martes en la zona metropolitana de Guadalajara dejó inundaciones, socavones y daños materiales en distintos puntos, así como afectaciones generalizadas en la movilidad y el transporte público, de acuerdo con usuarios en redes sociales y medios locales.

Desde el amanecer y hasta poco antes de las 10:00 horas, la lluvia acumuló hasta 80 litros por metro cuadrado en áreas céntricas, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, cifra que convierte este fenómeno en el episodio más intenso de lluvia en lo que va de la temporada.

Las anegaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales, fueron el escenario donde un grupo de jóvenes aprovechó para destacar sus habilidades y realizar una competencia de clavados, que quedó registrada en redes sociales y posteriormente se viralizó.

Trabajadores de un mercado en Guadalajara realizan competencia de clavados tras lluvias e inundaciones. (Crédito: x.com/adn40)

Las avenidas principales y varios pasos a desnivel se vieron cerrados por la acumulación de agua. Los sistemas de transporte público más utilizados, como la Línea 1 del Tren Ligero y el Macrobús articulado de la calzada Independencia, suspendieron sus recorridos hasta por dos horas. Este paro provocó saturación en otros servicios y un aumento momentáneo en las tarifas de taxis de plataforma. El caos se extendió también a escuelas y centros laborales, que reportaron retrasos significativos a causa de las condiciones del tránsito.

La tormenta dejó a la vista problemas estructurales históricos en el área metropolitana. El cuerpo de Bomberos de Guadalajara, durante labores de desazolve en un canal de la colonia Jardines del Bosque, hallaron partes humanas tras el descenso del nivel del agua. La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento para iniciar las investigaciones pertinentes.

Por otro lado, en la zona industrial, la erosión provocó un nuevo socavón en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi, en el que cayó un camión de transporte público. Metros más adelante, al menos dos vehículos particulares quedaron inhabilitados por la fuerza de la corriente. No se reportaron personas lesionadas tras el incidente, aunque los servicios de emergencia realizaron cinco rescates de automovilistas atrapados por la creciente.

Entre los daños materiales destacan los registrados en el tianguis de la colonia Circunvalación Belisario, donde alrededor de 150 puestos resultaron afectados y comerciantes perdieron gran parte de su mercancía. En Jardines del Sol y el mercado de Abastos, varios autos fueron arrastrados por el agua, aunque la colaboración de vecinos ayudó a prevenir víctimas.

Temas Relacionados

GuadalajaraUniversidad de GuadalajaraBomberos de GuadalajaraTren Ligeromexico-noticias

Más Noticias

Diputado de Morena minimiza descarrilamiento del Tren Maya: “Fue un incidente menor, leve”

“No hubo daños contra nada”, expuso Leonel Godoy al salir de la sesión de la Comisión Permanente

Infobae

Hugo Aguilar invita a reunión de la nueva SCJN a abogado de padres de los 43 normalistas

Bajo el lema “la reconciliación de la Justicia con el pueblo de México”, integrantes de la nueva Corte llevan a cabo cuarta reunión de trabajo

Hugo Aguilar invita a reunión

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías siete para hoy miércoles 20 de agosto

Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: Línea 2, 3 y 8 del STC con marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

El mexicano no figura entre los 106 ciclistas inscritos para la carrera alemana, que arranca este jueves en Schwerin

Isaac del Toro podría quedar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de CDMX confirma que

Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en Jalisco

Tirador y autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, siguen prófugos

Redes sociales, pago de vuelos y una aplicación: así operaba para reclutar una célula ligada al CJNG en Quintana Roo

Detienen a policía municipal implicado en el asesinato de una familia en Zapopan, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Cuándo se estrena ‘Laura Bozzo’,

Cuándo se estrena ‘Laura Bozzo’, documental sobre la polémica conductora peruana: “Pasé por el infierno”

Otro joven acusa a Aleks Syntek de hablarle cuando era menor: “Tenía 17″

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se preparan para la gala de la noche

Lupita D’Alessio explota contra Ari Borovoy y asegura que lloró mucho: “No soy su esclava”

Aleks Syntek exige que Maxine Woodside se disculpe por grabarlo a escondidas para sacarle ‘el chisme’ de Shakira

DEPORTES

Isaac del Toro podría quedar

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

Así reaccionó Mauricio Sulaimán tras el éxito del Supernova Strikers: “Me encantó”

¿Quién es Hernán Cristante, posible nuevo técnico del Puebla?

Pumas presenta a José Juan Macías como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025

Canelo vs Crawford: cómo le ha ido al tapatío contra peleadores estadounidenses