Cristian Castro comparte cómo logra ‘no hacer nada’ en su casa: “Es como no existir”

El intérprete volvió a ser tendencia al promover su método de quietud absoluta, desafiando la cultura de la productividad y animando a sus fans a desconectarse del ajetreo diario

Por Armando Guadarrama

Cristian Castro defiende su filosofía
Cristian Castro defiende su filosofía de la inacción y genera debate en redes sociales (Archivo)

“Es así como no existir, no estar en ningún lugar, pues nada, sencillamente estás en la nada, sobre todo estás pandémico”. Con esta frase, Cristian Castro sintetizó en el programa Despierta América su peculiar filosofía de la inacción, una postura que ha generado debate y asombro tanto entre los conductores del programa como en redes sociales.

El cantante, lejos de retractarse, profundizó en su método para alcanzar ese estado de “no hacer nada”, una actitud que, según él, implica situar la mente en un espacio inexistente, casi como si se tratara de una prolongación del aislamiento vivido durante la pandemia.

La controversia resurgió cuando, días atrás, se viralizó en plataformas como TikTok y YouTube una entrevista de 2020 en la que el intérprete de “Por amarte así” detalló cómo transcurre un día habitual en su vida.

El cantante promueve el 'arte
El cantante promueve el 'arte de no hacer nada' como respuesta a la presión por la productividad (Archivo)

En esa ocasión, durante una conversación con Dante Gebel en el programa La Divina Noche, el artista sorprendió al público al afirmar que no realiza ninguna actividad, ni siquiera cuando permanece en casa.

“Me da mucho gusto los workaholics, les aplaudo porque es muy alto, pero yo no. A la gente le gusta estar ocupada. Hasta en su perfil de WhatsApp dice que está ocupada, que están en el gym, que solamente urgencias, por favor. Yo no tengo nada que hacer”, expresó Castro en esa entrevista, una declaración que rápidamente se convirtió en tendencia y desató una ola de reacciones en redes sociales.

El propio Cristian Castro ha insistido en que su método no es una simple evasión, sino una invitación consciente a la quietud. Durante su reciente aparición en Despierta América, explicó que “hacer nada es pensar, decir… sigo en pandemia, estoy en pandemia y ponerte en un estado inexistente, tu mente tiene que estar en un estado inexistente”.

La viralización de sus declaraciones
La viralización de sus declaraciones reabre la discusión sobre éxito, actividad y salud mental (Archivo)

Esta explicación, que provocó risas tanto en los conductores como en el propio cantante, refuerza la idea de que para él la inactividad es casi un arte, una forma de desconexión deliberada frente a la presión social por la productividad constante.

La viralización de sus palabras ha puesto en el centro del debate la relación entre éxito y actividad. Castro no solo defiende su postura, sino que la promueve activamente entre sus allegados. “Siempre que hablo con las personas les digo ‘te voy a enseñar a no hacer nada’. No hagas nada”, recomendó el cantante, quien incluso ha invitado a sus seguidores a adoptar este enfoque en medio de una sociedad caracterizada por el movimiento incesante y la hiperactividad.

