México

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública en México obtuvo su tercera ampliación de plazo y mejoras de su estancia en la prisión de Colorado

Por Carlos Salas

Genaro García Luna obtuvo por tercera ocasión una ampliación de tiempo de su caso. REUTERS/Jane Rosenberg

Una corte federal en Nueva York otorgó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una nueva prórroga de 90 días para presentar su escrito inicial de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que se le impuso en octubre de 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico.

En la resolución, publicada por el periodista Arturo Ángel fechada el martes y publicada en los registros judiciales del caso, la jueza de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, Alison Nathan, autorizó que el plazo se extienda hasta el 18 de diciembre de 2025.

Además, el tribunal instruyó al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) a garantizar que García Luna pueda comunicarse de forma regular con sus abogados defensores, César de Castro y Valerie Gotlib, mediante llamadas legales programadas y visitas presenciales.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito de apertura y una orden que ordene a la Oficina de Prisiones que proporcione a los abogados acceso regular al apelante en forma de visitas legales programadas regularmente y visitas en persona.

“Por la presente se ordena que se conceda la moción. Por el Tribunal Catherine O´Hagan Wolfe", finalizó el comunicado.

Respuesta del juez ante la petición de García Luna. (FOTO: X:@arturoangel20)

Quejas por incomunicación y malos tratos

La respuesta del juez responde a la tercera ampliación de plazo que recibe García Luna, aunque es la primera ocasión en que la corte ordena al sistema penitenciario estadounidense mejorar las condiciones de comunicación con la defensa.

Los abogados habían denunciado que en los últimos ocho meses solo pudieron hablar una vez con su cliente, lo que hacía imposible coordinar la apelación, además de que el exfuncionario no ha tenido acceso a los documentos de su proceso.

En escritos previos, también reportaron que García Luna fue víctima de malos tratos durante su estancia en una prisión en Virginia, donde se le prohibió usar cubiertos para comer y se le negó la posibilidad de bañarse o rasurarse.

“Cuando pudimos hablar con él, nos enteramos entre otras cosas, de que desde diciembre de 2024 el Sr. García Luna no ha tenido acceso a ninguno de sus materiales legales, no tuvo acceso a ninguna de las transcripciones del juicio, se le privó de la capacidad de ducharse, afeitarse o incluso comer con cubiertos.

El exfuncionario mexicano sentenciado a 38 años de prisión, denunció malos tratos desde su privación de libertad. Crédito: Reuters

“Además, estuvo encerrado en la unidad de vivienda especial reservada para aquellos que han violado las reglas de la prisión a pesar de que nunca recibió ninguna sola infracción disciplinaria. Solo recibió un solo par de ropa interior y ha perdido 32 libras (14 kilos aproximadamente)”, apuntó la acusación.

Actualmente, el exsecretario se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde, según la defensa, han cesado los abusos, aunque la incomunicación ha persistido.

Temas Relacionados

Genaro García LunaEEUUcorrupciónNarcotráficoBOPNarco en Méxicomexico-noticias

