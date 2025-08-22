México

Conoce a la dalia, la flor nacional de México

Esta planta florece principalmente en las temporadas de verano y otoño

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La dalia fue nombrada flor
La dalia fue nombrada flor nacional desde el siglo XX. Foto: (iStock)

Colorida, majestuosa y profundamente ligada a la historia del país, la dalia es mucho más que una flor decorativa: es la flor nacional de México y símbolo de identidad, diversidad y riqueza natural. Su belleza ha trascendido siglos, y hoy representa el legado botánico y cultural que el país comparte con el mundo.

La dalia (Dahlia spp.) es originaria de las zonas altas del centro de México y fue cultivada desde tiempos prehispánicos por diversas culturas mesoamericanas, entre ellas la mexica, quienes la conocían como “acocoxóchitl”, que en náhuatl significa “flor hueca de agua”, debido a que sus tallos eran utilizados para transportar líquidos. También se le atribuían propiedades medicinales y era valorada como ornamento sagrado.

Existen más de 40 especies silvestres de dalia registradas en territorio mexicano, y cientos de variedades cultivadas alrededor del mundo. Su variedad de formas, tamaños y colores la ha convertido en una de las flores más híbridas y populares a nivel mundial, especialmente en Europa y Asia.

Esta flor destaca por la
Esta flor destaca por la peculiar forma de sus pétalos. Foto: (iStock)

Reconocimiento oficial como flor nacional

A pesar de su gran importancia histórica y botánica, no fue sino hasta el 13 de mayo de 1963 que la dalia fue declarada oficialmente flor nacional de México por el entonces presidente Adolfo López Mateos, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Desde entonces, se ha promovido como símbolo de identidad natural, así como emblema del patrimonio vegetal del país.

El nombramiento no solo reconoció su belleza, sino también su relevancia científica. En el siglo XIX, tras la Independencia de México, científicos europeos se interesaron en la flora mexicana y llevaron consigo semillas de dalia para cultivarla en otros países.

Así, la flor se convirtió en embajadora botánica de México, siendo hoy apreciada en jardinería y floricultura a nivel global.

La dalia era venerada desde
La dalia era venerada desde tiempos ancestrales. Foto: (iStock)

Más que belleza: usos de la dalia

Aunque su uso más común es ornamental, la dalia también tiene usos medicinales y alimenticios. El tubérculo de algunas variedades es comestible y fue parte de la dieta de pueblos originarios, aunque hoy su uso alimenticio es menos común.

Además, algunas investigaciones modernas han explorado sus propiedades como fuente de inulina, una fibra soluble con beneficios para la digestión y el control de glucosa.

La dalia florece principalmente en los meses de verano y otoño, y sus múltiples formas representan la diversidad de los ecosistemas mexicanos. Desde flores simples hasta formas dobles, cactus o pompones, la dalia es símbolo de adaptabilidad, resistencia y belleza natural. También es un recordatorio del vasto patrimonio biológico que posee el país.

Hoy, se realizan festivales, exposiciones florales y campañas de conservación para proteger las especies silvestres de dalia en México, promoviendo el orgullo por una flor que, además de hermosa, cuenta una historia de raíces profundas.

Temas Relacionados

DaliaPlantasNaturalezaCienciamexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: Estos son los documentos digitales requeridos para el próximo registro

El registro para septiembre de 2025 será completamente en línea

Beca Rita Cetina 2025: Estos

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El vocalista y líder de Enigma Norteño fue asesinado a balazos en Zapopan, Jalisco

Así fue la vez que

Cuáles son los beneficios de beber licuado de pepino con manzana por la mañana

Este licuado frutal resulta una fuente relevante de micronutrientes

Cuáles son los beneficios de

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

El líder del Cártel del Golfo reclutó a desertores del Ejército mexicano para crear un grupo armado que transformó la violencia criminal en México

El día que Los Zetas

¿Qué tan saludables son las tostadas de tinga y cuántas puedes comer sin excederte?

Este platillo es uno de los más representativos de la gastronomía mexicana, aunque muchos se han preguntado cuál es el límite al consumirlo

¿Qué tan saludables son las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la vez que

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

Empresarios de la Comarca Lagunera lanzan grito de auxilio: denuncian a CATEM y cárteles por red de extorsión

¿Quién es “El 85″, el exsocio y rival de “El Mencho” que podría delatar al CJNG en EEUU?

Localizan dos cuerpos sin identificar, posibles víctimas de delito, en fosa del panteón de Tlaquepaque en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vez que

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos la madrugada de este 22 de agosto?

La vez que Xava Drago reveló la verdad sobre su participación en La Voz México y por qué no lo seleccionaron

Así reaccionó Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, a entrevista de Christian Nodal

Priscila Valverde encara a Guana por traicionarla en la Gala de Nominación: “Sí te la volaste”

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca: cuánto

Cruz Azul vs Toluca: cuánto cuestan los boletos para el partido de la jornada 6 en el Olímpico Universitario

Escorpión Dorado asegura que empató con Franco Escamilla en el Supernova Strikers

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra

Este es el gran campeón mundial con el que le gustaría pelear a Luis “Pantera” Nery

Liga MX refuerza la seguridad tras incidentes violentos: estas son las nuevas medidas para los estadios en la Jornada 6