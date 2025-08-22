Conoce a la dalia, la flor nacional de México

La dalia fue nombrada flor nacional desde el siglo XX. Foto: (iStock)

Colorida, majestuosa y profundamente ligada a la historia del país, la dalia es mucho más que una flor decorativa: es la flor nacional de México y símbolo de identidad, diversidad y riqueza natural. Su belleza ha trascendido siglos, y hoy representa el legado botánico y cultural que el país comparte con el mundo.

La dalia (Dahlia spp.) es originaria de las zonas altas del centro de México y fue cultivada desde tiempos prehispánicos por diversas culturas mesoamericanas, entre ellas la mexica, quienes la conocían como “acocoxóchitl”, que en náhuatl significa “flor hueca de agua”, debido a que sus tallos eran utilizados para transportar líquidos. También se le atribuían propiedades medicinales y era valorada como ornamento sagrado.

Existen más de 40 especies silvestres de dalia registradas en territorio mexicano, y cientos de variedades cultivadas alrededor del mundo. Su variedad de formas, tamaños y colores la ha convertido en una de las flores más híbridas y populares a nivel mundial, especialmente en Europa y Asia.

Esta flor destaca por la peculiar forma de sus pétalos. Foto: (iStock)

Reconocimiento oficial como flor nacional

A pesar de su gran importancia histórica y botánica, no fue sino hasta el 13 de mayo de 1963 que la dalia fue declarada oficialmente flor nacional de México por el entonces presidente Adolfo López Mateos, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Desde entonces, se ha promovido como símbolo de identidad natural, así como emblema del patrimonio vegetal del país.

El nombramiento no solo reconoció su belleza, sino también su relevancia científica. En el siglo XIX, tras la Independencia de México, científicos europeos se interesaron en la flora mexicana y llevaron consigo semillas de dalia para cultivarla en otros países.

Así, la flor se convirtió en embajadora botánica de México, siendo hoy apreciada en jardinería y floricultura a nivel global.

La dalia era venerada desde tiempos ancestrales. Foto: (iStock)

Más que belleza: usos de la dalia

Aunque su uso más común es ornamental, la dalia también tiene usos medicinales y alimenticios. El tubérculo de algunas variedades es comestible y fue parte de la dieta de pueblos originarios, aunque hoy su uso alimenticio es menos común.

Además, algunas investigaciones modernas han explorado sus propiedades como fuente de inulina, una fibra soluble con beneficios para la digestión y el control de glucosa.

La dalia florece principalmente en los meses de verano y otoño, y sus múltiples formas representan la diversidad de los ecosistemas mexicanos. Desde flores simples hasta formas dobles, cactus o pompones, la dalia es símbolo de adaptabilidad, resistencia y belleza natural. También es un recordatorio del vasto patrimonio biológico que posee el país.

Hoy, se realizan festivales, exposiciones florales y campañas de conservación para proteger las especies silvestres de dalia en México, promoviendo el orgullo por una flor que, además de hermosa, cuenta una historia de raíces profundas.