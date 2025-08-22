México

Cómo preparar pan dulce de avena con manzana y pasas, una receta saludable y saciante

Cocina este panecillo con ingredientes llenos en fibra, vitaminas y antioxidantes, la opción de refrigerio ideal para agregar a la dieta

Por Miriam Estrella

Guardar
Pan dulce de avena con
Pan dulce de avena con manzana y pasas recién horneado, un postre saludable y con mucho sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación saludable siempre será uno de los temas de discusión en tiempos actuales, es por esto que siempre se debe de incentivar a que este sea de manera cotidiana y constante. Por lo que el pan dulce de avena con manzanas y pasas se ha catalogado como uno de los favoritos para comer un delicioso postre pero sin dejar atrás lo saludable.

Combinar la manzana y las pasas resulta en una mezcla bastante deliciosa, misma que tal vez se puede asociar directamente con uno de los postres favoritos en la época navideña como los es la ensalada de manzana, pero este en especial hace un fusión de sabores excepcional sin incluir harinas o azúcares.

Experimentar con las pasas y las frutas dentro de la repostería es algo muy común ya que suelen ser de los ingredientes esenciales en varias recetas por su sabor y beneficios, por ejemplo el de las pasas es este de acuerdo con información de la base de datos bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Medicina PubMed Central (PMC) “se ha demostrado que las pasas poseen un índice glucémico de bajo a moderado, lo que las convierte en un refrigerio saludable. Parecen contribuir a una mejor calidad de la dieta y pueden reducir el apetito. Su capacidad antioxidante se ha correlacionado con el contenido fenólico, lo que podría estar involucrado en la mejora de la salud cardiovascular”.

Receta de pan dulce de avena con manzana y pasas

Pan dulce de avena con
Pan dulce de avena con manzana y pasas una alternativa para comer saludable sin harinas ni azúcares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en el canal de Youtube de Adelina Kocht, es una opción de pan saludable y con ingredientes que te ayudan a mejorar la salud de tu sistema digestivo.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de avena
  • 100 ml de agua
  • 2 manzanas
  • jugo de medio limón
  • 1 cucharadita de miel
  • 60 g de pasas
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 3 cucharadas de yogur griego/sour cream
  • 1 cucharada de miel
  • albaricoques secos
  • almendras

Preparación

  • Añadir los huevos y la avena en un bowl. Mezclar bien
  • Cubrir y dejar reposar 15 minutos
  • Quitar la cáscara y cortar las 2 manzanas, llevarlas a la estufa y agregar agua. Hervir
  • Añadir el jugo de medio limón
  • Cocinar las manzanas hasta que estén suaves
  • Moler hasta que quede suave
  • Cuando la avena se ha hinchado
  • Agregar puré de manzana. Mezclar bien
  • Enjuagar las pasas con agua . Secar con papel de cocina
  • Agregar las pasas y 1 cucharadita de polvo de hornear. Mezclar todo bien
  • Verter en un molde para hornear forrado con papel pergamino
  • Hornear durante 50 minutos a 180 °C
  • Hacer una mezcla con 3 cucharadas de yogur griego/sour cream y cucharada de miel
  • Picar finamente las almendras
  • Moler. Mezclar bien

¿Cuáles son los beneficios de las manzanas?

La manzana es una de
La manzana es una de las frutas con más vitaminas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana es una de las frutas predilectas para su consumo, su sabor es algo peculiar pero dulce, su forma es redonda y puede llegar a ser de color verde, amarilla y roja. Su uso es muy común dentro de postres y comidas, además de contar con aportes que favorecen a la salud.

Según información proporcionada por Procuraduría Federal del Consumidor la manzana contiene pectina “que es una fibra soluble que puede ayudar a reducir el colesterol y llevar un mejor control de la glucosa en sangre, previniendo enfermedades como diabetes y cardiovasculares. Además, combate el estreñimiento y mantiene una flora bacteriana saludable, previniendo así múltiples enfermedades. Otro de sus compuestos, la histidina, funciona como vasodilatador que puede mejorar la hipertensión. El potasio que contiene también ayuda a controlar la presión arterial y el ritmo cardiaco, y hasta combatir la anemia”.

Es una de las frutas con mayor contenido de vitaminas y la mejor manera de aprovecharlas a parte de comerlas a mordidas, preparadas o en jugo es agregarlas a los postres por su flexibilidad de integrarse con más sabores y texturas.

La versatilidad al preparar este pan es amplia, puesto que permite agregar más ingredientes a tu gusto y preferencia.

Temas Relacionados

Pan dulceAvenaManzanaPasasRecetasmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 22 de agosto

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

La mandataria negó rotundamente el permitir este tipo de actos y, de nueva cuenta, evocó que “México es un país libre, independiente y soberano”

Sheinbaum descarta plan de EEUU

Chiles en nogada vegetarianos: reduce el consumo de grasas con esta alternativa saludable para celebrar las fiestas patrias

Este platillo se remonta a la época colonial en Puebla

Chiles en nogada vegetarianos: reduce

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública en México obtuvo su tercera ampliación de plazo y mejoras de su estancia en la prisión de Colorado

Corte de EEUU concede a

Gobierno de Huixquilucan retira casi mil 900 motocicletas en operativos de seguridad vial

Se han realizado más de 150 operativos para reforzar la seguridad vial, reducir delitos y prevenir accidentes

Gobierno de Huixquilucan retira casi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta plan de EEUU

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

Empresarios de la Comarca Lagunera lanzan grito de auxilio: denuncian a CATEM y cárteles por red de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma se auto-proclama rey

Peso Pluma se auto-proclama rey de los corridos y desata polémica en redes sociales: “Se le subieron los humos”

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Pepe Aguilar, según la Inteligencia Artificial?

Adriana Paz revela que no tiene comunicación con Karla Sofía Gascón tras Emilia Pérez: “Tampoco debemos ser amigas”

La otra Ángela Aguilar que existe en la polémica familia y no tiene que ver con Nodal, sino con Emiliano

Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces por qué me eliminaron?”

DEPORTES

Milica cumple y muestra el

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX

Fechas y sedes de “México Imparable”: las carreras que celebran la diversidad cultural

Turismo deportivo en México superará los mil millones de pesos con más de 100 eventos en 2025, según Sectur

Fenerbahçe anuncia oficialmente el fichaje del futbolista mexicano Edson Álvarez