Cesan de sus funciones a dos Agentes del Ministerio Público por negar atención a la madre de Fernando, niño asesinado

(FOTO: RRSS)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que dos Agentes del Ministerio Público del municipio de La Paz fueron cesados de su cargo por negarle la atención a la madre de Fernando, niño asesinado por una deuda de mil pesos.

De acuerdo con las indagatorias, el pasado 3 de agosto la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que no querían devolverle a su hijo, sin embargo, fue enviada a otro centro para emitir su denuncia debido a que el Agente del Ministerio Público salía de su turno.

“Hizo del conocimiento a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, a su vez éste se lo informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento, quien le refirió al prestador “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy”, detalló la fiscalía.

(Jovanni Pérez/Infobae)

Ante la negativa y tras señalarle que si no podía esperar, acudiera al Ministerio Público de Género, la madre optó por presentarse al día siguiente a presentar su denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de La Paz.

Derivado de la denuncia, elementos de la fiscalía en coordinación con Policía Municipal de Género, acudieron al domicilio en el que se encontraba retenido Fernando, niño de 5 años, que fue secuestrado por cobradores que exigían saldar una deuda de mil pesos.

En el sitio fue localizado el cuerpo en descomposición del menor de edad al interior de un par de bolsas que estaban en el patio de la vecindad.

Al no brindarle la atención requerida, el Agente el Ministerio Público fue cesado de sus funciones, por lo que deberá enfrentar responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, una Agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la fiscalía para que se determine si tuvo alguna conducta que pudiera afectar los derechos de la madre durante su denuncia.

FGJEM detiene a tres personas por asesinato de "Fernandito". Foto: x.com/@FiscaliaEdomex

La fiscalía informó que continúa la investigación enfocada en determinar la probable responsabilidad de otros servidores públicos en la comisión del delito de abuso de autoridad por negar la atención a la madre de Fernando, niño asesinado en el municipio de La Paz a principios de agosto.

Entre las conductas en las que podrían haber incurrido los servidores públicos al no brindarle atención a la madre se encuentra la ausencia de empatía, el trato solidario y la nula vocación del servicio.

Cabe señalar que por estos hechos fueron detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” por delitos relacionados a la desaparición y secuestro que causa la muerte, por lo que ya fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva.

Los tres imputados podrían enfrentar una condena de hasta 160 años de prisión en caso de ser declarados culpables.