Revelan cuál fue la causa de muerte de Fernando, niño de 5 años asesinado por una deuda de mil pesos

Revelan causa de muerte de Fernando, niño de cinco años en el Edomex. (Redes sociales)

La comunidad de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, está consternada tras el asesinato de Fernando, un niño de cinco años, que fue secuestrado y posteriormente privado de la vida por cobradores que exigían a su madre saldar una deuda de mil pesos.

De acuerdo con la información que se ha revelado hasta el momento, el pasado 28 de julio, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” se presentaron en la casa de la madre de Fernando para exigir dinero que le habían prestado. Al escuchar los gritos de la discusión, Fernando salió a ver a su madre, pero la escena se tornó irremediable cuando dos mujeres entraron al domicilio, exigieron el dinero y se llevaron al pequeño como garantía del pago.

La madre, que enfrenta una discapacidad que dificulta su comunicación y defensa, quedó sola, sin recursos y con temor. Durante los días siguientes, la mujer buscó a su hijo en la vecindad de los presuntos delincuentes, pero sólo fue agredida.

Según cuentan los familiares, la madre de Fernando acudió inicialmente a dos agencias del Ministerio Público en el Estado de México: primero buscó ayuda en la agencia del MP de Los Reyes La Paz y después en la agencia del MP de Nezahualcóyotl. También intentó obtener apoyo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El asesinato de Fernando, de cinco años, ha causado indignación. (X/@JLMNoticias)

En ambos ministerios públicos, según el relato familiar, no fue atendida oportuna y adecuadamente, pues la canalizaron de un sitio a otro sin abrir de inmediato una carpeta de investigación. Fue hasta que llegó a una agencia especializada en delitos de género donde finalmente obtuvo respaldo institucional y se formalizó la denuncia.

El tiempo perdido por las omisiones institucionales trajo consecuencias irreversibles. El 4 de agosto, la mujer formalizó la denuncia por privación ilegal de la libertad, fue hasta entonces que policías de investigación y municipales acudieron con ella a la vecindad, donde al ingresar detectaron un olor fétido que los condujo a bolsas negras: ahí hallaron el cuerpo de Fernando en avanzado estado de descomposición. Según el dictamen forense, llevaba alrededor de cuatro días sin vida.

¿Cómo murió Fernando?

Los tres sospechosos fueron trasladados al Centro Penitenciario tras ser vinculados a la desaparición y muerte de Fernando, mientras el Ministerio Público determina su situación legal. (Fiscalia Edomex )

La familia recibió la confirmación de la identidad de Fernando a partir de estudios genéticos. La asesora legal Fabiola Villa confirmó al medio de comunicación Nmás los resultados.

El peritaje forense reveló las condiciones inhumanas a las que fue sometido. Fernando presentaba heridas en la espalda, tórax y piernas. No recibió agua ni alimentos durante su cautiverio.

La causa de muerte fue una fractura craneoencefálica producida por un golpe contundente, al parecer con un martillo, después de sufrir otras formas de maltrato físico.

La familia relató la dificultad y el dolor que enfrentaron durante el reconocimiento del cuerpo. Declararon que, por el avanzado estado de descomposición y los golpes, ni siquiera pudieron reconocer su rostro.

Hay tres detenidos

(Fiscalía General de Justicia del Estado de México)

Después del hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina lograron la detención de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

Los tres fueron ingresados al penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio. La primera audiencia está prevista para este viernes a las nueve de la mañana.

Mientras tanto, el Ministerio Público sigue recabando elementos que permitan aclarar el rol de cada uno y determinar si existieron más involucrados.

En el lugar en donde el menos fue hallado habitan al menos otras cinco familias, por lo que las autoridades han señalado que investigarán si la omisión de estas personas fue negligencia o un acto deliberado de silencio.

Exigen justicia y apoyo a la familia

Fernando creció en un entorno sencillo y dependía enteramente de su madre, quien enfrentaba adversidades cotidianas. Sus familiares lo recuerdan como un niño sociable, cariñoso y especialmente cercano a sus vecinos, a los que veía como parte de su propia familia.

Le gustaba jugar con carritos y soñaba con operar maquinaria cuando fuera mayor. Estos recuerdos han adquirido un significado especial para la comunidad, que ahora intenta darle consuelo a su madre.

La noticia del crimen encendió la indignación ciudadana. Familiares, amigos y vecinos marcharon frente a la agencia del Ministerio Público exigiendo castigo ejemplar para los responsables.

En tanto, en el punto del crimen han sido colocadas veladoras y flores.