Shakira es captada sola bronceando su cuerpo y meditando en playas mexicanas donde disfruta de una pausa en su gira

Sin una gota de maquillaje, Shakira sorprendió al salir de su hotel en horas del amanecer para darse una pausa en su agenda y disfrutar sola de la playa en donde aprovechó para meditar y broncear su cuerpo.

Las imágenes de estrella colombiana disfrutando de su descanso a orillas del mar de Cortés en México están dando la vuelta a las redes sociales por el outfit que lució mientras hacía sus estiramientos y reflexionaba al natural. Además, sus fanáticos admiraron el cuerpo que luce “la Loba” a sus 48 años.

Tras su presentación en Torreón, la cantante fue vista en las playas de El Cabo, en Baja California Sur, donde practicó yoga y disfrutó del sol. Las imágenes captadas muestran a la artista al natural, sin maquillaje y con un atuendo sencillo, en una pausa solitaria que ha llamado la atención tanto por su espontaneidad como por la elección de un espacio íntimo lejos de los reflectores.

La experiencia de los asistentes en Torreón se vio enriquecida por la participación de Pitbull como telonero. El artista estadounidense de origen cubano abrió la noche en el Estadio Corona con una actuación cargada de energía, interpretando temas como Don’t Stop the Party, On the Floor, I Like It, Suavemente y Gasolina.

A pesar de un fallo de sonido durante la segunda canción, Pitbull improvisó un fragmento a capela de Hotel Room Service, lo que desató la ovación del público. Su interacción constante, bromas y gestos espontáneos, como quitarse parte de la ropa, mantuvieron la euforia en el recinto y prepararon el ambiente para la llegada de Shakira.

El calendario de la gira en México continúa con presentaciones en Monterrey el 23 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey; en la Ciudad de México los días 26, 27, 29 y 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros; en Querétaro el 2 y 3 de septiembre en el Estadio Corregidora; en Guadalajara el 6 y 7 de septiembre en el Estadio Akron; y en Puebla el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc. Cada una de estas fechas promete replicar el entusiasmo y la conexión que la artista ha logrado con el público mexicano.

La gira de Shakira en México ha dejado cifras récord y momentos memorables, reforzando el vínculo de la artista con sus seguidores, quienes han respondido con entusiasmo a cada presentación y muestra de gratitud.

Más de un millón de personas han asegurado su lugar en los conciertos de Shakira en México, donde la artista colombiana despliega la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran con una respuesta multitudinaria y un impacto económico estimado en más de USD 106,4 millones. El regreso de la cantante al país ha marcado récords de asistencia y ha dejado huella en ciudades como Tijuana, donde el Estadio Caliente se llenó con más de 30.000 fanáticos en una noche considerada histórica para la región.

Shakira no para de romper cifras con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

El fenómeno que acompaña a la gira de la estrella colombiana va más allá de la música. De acuerdo con un análisis de las empresas Mabrian, The Data Appeal Company (Almawave Group) y PredictHQ, la segunda fase de la gira en México podría generar un impacto económico de USD 106,4 millones, con más de USD 4 millones concentrados solo en Tijuana.

Este flujo de recursos se atribuye principalmente al gasto en alojamiento, restaurantes y transporte por parte de los asistentes, lo que subraya la relevancia de estos eventos para la economía local y nacional.

El arranque de la nueva etapa de la gira en Tijuana no solo destacó por la magnitud del público, sino también por los momentos especiales que ofreció la artista. Shakira eligió esta ciudad fronteriza como punto de partida, resaltando la importancia cultural de la gira y su conexión con la latinidad.

Durante el espectáculo, la barranquillera sorprendió al interpretar por primera vez en esta gira la canción Día de enero, luciendo un vestuario personalizado con un top de escote en V y pantalones acampanados con flecos de tul, bordados con más de 150.000 cristales de Swarovski en tonos metálicos y cristal. El repertorio incluyó éxitos como Hips Don’t Lie, La Tortura, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, junto a más de veinte canciones que recorren su trayectoria.