México

Shakira es captada sola bronceando su cuerpo y meditando en playas mexicanas donde disfruta de una pausa en su gira

Tras el exitoso concierto en Torreón donde finalmente Pitbull le cumplió la cita, ‘la Loba’ se tomó una pausa para tomar el sol y practicar yoga a orillas de mar de Cortés. Entre tanto, sus seguidores se preparan para recibirla el 23 de agosto en Monterrey

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Shakira es vista practicando yoga
Shakira es vista practicando yoga sola en playas del Cabo, México, días antes de su concierto en Monterrey - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Sin una gota de maquillaje, Shakira sorprendió al salir de su hotel en horas del amanecer para darse una pausa en su agenda y disfrutar sola de la playa en donde aprovechó para meditar y broncear su cuerpo.

Las imágenes de estrella colombiana disfrutando de su descanso a orillas del mar de Cortés en México están dando la vuelta a las redes sociales por el outfit que lució mientras hacía sus estiramientos y reflexionaba al natural. Además, sus fanáticos admiraron el cuerpo que luce “la Loba” a sus 48 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Shakira lució su figura mientras
Shakira lució su figura mientras tomaba el sol para broncear su piel al natural - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Tras su presentación en Torreón, la cantante fue vista en las playas de El Cabo, en Baja California Sur, donde practicó yoga y disfrutó del sol. Las imágenes captadas muestran a la artista al natural, sin maquillaje y con un atuendo sencillo, en una pausa solitaria que ha llamado la atención tanto por su espontaneidad como por la elección de un espacio íntimo lejos de los reflectores.

La experiencia de los asistentes en Torreón se vio enriquecida por la participación de Pitbull como telonero. El artista estadounidense de origen cubano abrió la noche en el Estadio Corona con una actuación cargada de energía, interpretando temas como Don’t Stop the Party, On the Floor, I Like It, Suavemente y Gasolina.

A pesar de un fallo de sonido durante la segunda canción, Pitbull improvisó un fragmento a capela de Hotel Room Service, lo que desató la ovación del público. Su interacción constante, bromas y gestos espontáneos, como quitarse parte de la ropa, mantuvieron la euforia en el recinto y prepararon el ambiente para la llegada de Shakira.

Entre ejercicios de meditación y
Entre ejercicios de meditación y estiramiento, Shakira fue captada sola en playas mexicanas - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

El calendario de la gira en México continúa con presentaciones en Monterrey el 23 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey; en la Ciudad de México los días 26, 27, 29 y 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros; en Querétaro el 2 y 3 de septiembre en el Estadio Corregidora; en Guadalajara el 6 y 7 de septiembre en el Estadio Akron; y en Puebla el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc. Cada una de estas fechas promete replicar el entusiasmo y la conexión que la artista ha logrado con el público mexicano.

La gira de Shakira en México ha dejado cifras récord y momentos memorables, reforzando el vínculo de la artista con sus seguidores, quienes han respondido con entusiasmo a cada presentación y muestra de gratitud.

Más de un millón de personas han asegurado su lugar en los conciertos de Shakira en México, donde la artista colombiana despliega la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran con una respuesta multitudinaria y un impacto económico estimado en más de USD 106,4 millones. El regreso de la cantante al país ha marcado récords de asistencia y ha dejado huella en ciudades como Tijuana, donde el Estadio Caliente se llenó con más de 30.000 fanáticos en una noche considerada histórica para la región.

Sin maquillaje y reflexiva, así
Sin maquillaje y reflexiva, así fue fotografiada Shakira mientras disfrutaba de un descanso antes de su concierto en Monterrey, México - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Shakira no para de romper cifras con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

El fenómeno que acompaña a la gira de la estrella colombiana va más allá de la música. De acuerdo con un análisis de las empresas Mabrian, The Data Appeal Company (Almawave Group) y PredictHQ, la segunda fase de la gira en México podría generar un impacto económico de USD 106,4 millones, con más de USD 4 millones concentrados solo en Tijuana.

Pitbull no le alcanzó a
Pitbull no le alcanzó a cumplir la cita a Shakira en Tijuana, pero prometió acompañarla en otro show - crédito @shakira/Instagram

Este flujo de recursos se atribuye principalmente al gasto en alojamiento, restaurantes y transporte por parte de los asistentes, lo que subraya la relevancia de estos eventos para la economía local y nacional.

El arranque de la nueva etapa de la gira en Tijuana no solo destacó por la magnitud del público, sino también por los momentos especiales que ofreció la artista. Shakira eligió esta ciudad fronteriza como punto de partida, resaltando la importancia cultural de la gira y su conexión con la latinidad.

Durante el espectáculo, la barranquillera sorprendió al interpretar por primera vez en esta gira la canción Día de enero, luciendo un vestuario personalizado con un top de escote en V y pantalones acampanados con flecos de tul, bordados con más de 150.000 cristales de Swarovski en tonos metálicos y cristal. El repertorio incluyó éxitos como Hips Don’t Lie, La Tortura, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, junto a más de veinte canciones que recorren su trayectoria.

Temas Relacionados

ShakiraLas mujeres ya no lloranPitbullShakira conciertosShakira edadCanciones de ShakiraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El quelite que aporta proteínas para aumentar masa muscular sin subir de peso por su bajo nivel de calorías

Los quelites se han utilizado a lo largo de la historia culinaria nacional y actualmente llaman la atención por sus beneficios en la nutrición deportiva

El quelite que aporta proteínas

¿Dónde consultar los resultados para aspirantes a preparatoria en el Edomex?

Aspirantes de 22 municipios del Valle de México ya pueden consultar su asignación

¿Dónde consultar los resultados para

Congreso de la CDMX aprueba medidas para combatir la contaminación por ‘fast fashion’

Los legisladores consideran que es necesario comenzar a tomar acciones que puedan mejorar la calidad de vida de los capitalinos

Congreso de la CDMX aprueba

“El monstruo que es”: Verónica Gallardo llora en vivo al denunciar maltratos que vivió por parte de Gustavo Adolfo Infante

La exconductora de ‘La Oreja’ relató algunos episodios que habría vivido con el presentador de espectáculos

“El monstruo que es”: Verónica

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 21 de agosto 2025

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del índice de referencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detrás del asesinato de Ximena

Detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz habría alguien de “traje, corbata y cuello blanco”: Óscar Balderas

Ventilan fraudes millonarios de Camilo Ochoa en Nuevo León: “Muchas personas lo estaban buscando”

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar su reclusión y volver a ver a Emma Coronel y otros familiares: denuncia que no le da ni el sol

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

ENTRETENIMIENTO

“El monstruo que es”: Verónica

“El monstruo que es”: Verónica Gallardo llora en vivo al denunciar maltratos que vivió por parte de Gustavo Adolfo Infante

Los 5 momentos más impactantes en la vida de Xava Drago, vocalista de Coda que murió a los 54 años

Quién fue Xava Drago, cantante de Coda que fue desahuciado y murió tras luchar contra el cáncer de estomago

Dragon Ball tendrá concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de CDMX: precios oficiales de los boletos

El emotivo mensaje de despedida que Xava Drago, vocalista de Coda, dejó para sus fans

DEPORTES

David Faitelson exige eliminar a

David Faitelson exige eliminar a Independiente y Universidad de Chile tras violencia en la Copa Sudamericana 2025

“Tienen que ser parejas las condiciones”: Mohamed arremete contra el formato del torneo tras eliminación de equipos mexicanos

Adiós Liga MX: Los mejores memes de la eliminación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025

Marco Verde ya tiene fecha y sede confirmada para su próxima pelea como profesional

Hijo de José Ramón Fernández se burla de Faitelson por los abucheos que recibió el periodista en el Supernova Strikers