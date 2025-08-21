“Nos hacían alabar a Marcial Maciel”: Actriz de Televisa Niños revela que estudió en un colegio de La Legión de Cristo

(Zurisaddai González/Infobae)

La actriz mexicana Nashla Aguilar, recordada por su paso como actriz infantil en Televisa, sorprendió a sus seguidores en TikTok al compartir su experiencia personal vinculada a Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo y protagonista del recién estrenado documental de HBO Max, Marcial Maciel: El Lobo de Dios.

En un video que rápidamente se volvió viral, Nashla no solo reveló que llegó a verlo en persona cuando estudiaba en una escuela fundada por él, sino que también compartió lo que vivió en ese ambiente religioso y el impacto que tuvo en su vida personal.

Lo que dijo Nashla Aguilar y su experiencia con Maciel

En su testimonio, Nashla abrió diciendo:

“Voy a dar mi humilde opinión y, mientras tanto, me voy a preparar un café. Y sí, bebé, el día de hoy, si voy a criticar bastante, eh, es que es un tema que me enoja mucho. Me voy a hacer un cafecito de coco largo. Hoy voy a dar mi opinión sobre Marcial Maciel y, como todo el tema de los legionarios, ya salió esa serie, y no, no es publicidad”.

La actriz contó que estudió en el Instituto Godwin, una de las escuelas vinculadas a los Legionarios, y que con el tiempo descubrió que ese plantel había sido antes la mansión personal de Maciel:

“Yo iba en el Godwin, que fue una de las escuelas que él fundó, y que ahora me vengo enterando que era la mansión donde él vivía antes de que eso se hiciera una escuela. O sea, era una cuadra entera”.

Nashla no dudó en señalar que, siendo niña, le enseñaron a alabar y vitorear al propio Maciel en sus visitas al colegio:

“Lo vi alguna vez, sí. Nos hacían alabarlo, güey, echarle porras cuando él iba a visitarnos. Imagínense que nos hacían alabar a este brother, güey, y llamarlo nuestro padre cuando nos refiriéramos a él”.

La actriz también criticó el ambiente represivo en el que creció dentro de la institución: “Sí me hicieron muchísimo crecer con temor a Dios, me hicieron crecer superreprimida. Me sentía yo superculpable, literal, de ser yo, porque obvio, a pesar de que no entiendo por qué nunca me corrieron, pues el hecho de que yo era actriz, ¡pum!, así era como guácala, o sea, ella es como de lo más bajo que existe".

Para Aguilar, ver la serie significó confirmar sospechas que tuvo desde su infancia en la institución:

“O sea, en retrospectiva puedo decir que estábamos como dentro de una secta y what the fuck? Te hacen coco wash. (…) Tremendas cosas hicieron el día que este güey falleció. O sea, no, no, no sabes cómo, cómo lo honran".

Su revelación ha generado gran eco porque se trata de una voz pública que además lo conoció en persona durante su etapa como estudiante en un colegio ligado directamente al polémico fundador.

De qué trata el documental de HBO Max sobre Marcial Maciel

El estreno de Marcial Maciel: El Lobo de Dios en HBO Max ha traído de nuevo a la conversación pública la historia del fundador de la Legión de Cristo. La docuserie presenta testimonios de víctimas, exlegionarios y periodistas de investigación que han documentado durante décadas los abusos, la manipulación y las redes de encubrimiento que protegieron a Maciel dentro de la Iglesia católica.

