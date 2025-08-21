México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías siete para hoy miércoles 20 de agosto

Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto en la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este miércoles 20 de agosto en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con lo anunciado, serán siete alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto.

Ante esto, Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras alcaldías o vivir en ellas.

Las fuertes lluvias podrían durar
Las fuertes lluvias podrían durar hasta la madrugada, advirtió Protección Civil. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos detalló que las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo.

Ante esto, en estas siete alcaldías de la Ciudad de México emitió la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto.

Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 20 de agosto

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 7 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en todas las alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 20 de agosto será a las 18:00 horas.

Mencionó que las fuertes lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del jueves 21 de agosto a las 03:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla es estas siete alcaldías. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

