La millonaria fortuna de la segunda mujer más rica de México, dueña de la empresa que lleva el refresco a las casas del país

La exitosa empresaria lidera un negocio que le ha dado un impresionante patrimonio

Por Ignacio Izquierdo

México tiene a varios de
México tiene a varios de los más ricos del mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forbes publica anualmente una lista de los millonarios más destacados de México, en la que aparecen empresarios de diversos sectores. En la edición más reciente, Carlos Slim Helú encabeza el ranking como el hombre más rico del país, con una fortuna consolidada por sus inversiones en telecomunicaciones, principalmente a través de América Móvil.

Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, figura en el segundo lugar, gracias al fuerte desempeño de la minería y transporte.

Otros nombres recurrentes en el listado son Ricardo Salinas Pliego, líder de Grupo Salinas, así como Alberto Baillères González, con intereses en minería y comercio, y María Asunción Aramburuzabala, accionista relevante en sectores como bebidas y bienes raíces. Juan Beckmann Vidal y su familia, propietarios de José Cuervo, también forman parte del selecto grupo.

La revista también incluye a empresarios con fortunas ligadas a la industria alimentaria, construcción, banca y medios de comunicación. La suma de las riquezas de los multimillonarios mexicanos representa un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto del país. Este selecto grupo suele destacarse tanto por sus estrategias de diversificación como por el impacto que generan en la economía nacional y global.

Cynthia Helena Grossman Fleishman: su impresionante patrimonio

Arca Continental, la compañía que
Arca Continental, la compañía que embotella la Coca-Cola para todo México y varios países del mundo. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Quien también forma parte de la lista de millonarios mexicanos de Forbes es Cynthia Helena Grossman Fleishman. De hecho es la segunda mujer con más dinero de todo México.

Su trayectoria se vincula de manera directa al éxito de Arca Continental, corporación consolidada como el segundo mayor embotellador de productos Coca-Cola en el continente americano.

Según el Reporte Anual Integrado 2024, las Ventas Netas Anuales de Arca Continental ascendieron a 237 mil 004 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10,9% respecto a 2023. Su fortuna personal, de acuerdo al citado medio, alcanza los mil 900 millones de dólares.

La historia empresarial de la familia Grossman encuentra sus orígenes en 1964, cuando Burton Grossman, padre de Cynthia, estableció Grupo Continental. Décadas después, en 2011, la empresa se fusionó con Embotelladoras Arca, dando paso a Arca Continental. Actualmente, la compañía no solo lidera el mercado mexicano, sino que también tiene presencia relevante en Ecuador, Perú, el norte de Argentina y el suroeste de Estados Unidos, cubriendo la distribución para una población que supera los 128 millones de personas.

Camiones de Arca Continental
Camiones de Arca Continental EUROPA ESPAÑA LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA ARCA CONTINENTAL

En cuanto a su formación, Cynthia Helena cursó estudios en Administración de Empresas en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas, lo que le ha permitido desempeñar un papel clave en el desarrollo y la dirección del grupo.

La expansión regional y el fortalecimiento de la franquicia Coca-Cola en sus territorios han sido fundamentales para el constante crecimiento empresarial que hoy le otorga una posición privilegiada dentro del panorama de grandes fortunas en Latinoamérica.

Pese a los millones que tiene Cynthia Helena Grossman Fleishman, su imagen pública es muy privada, tanto, que no hay fotografías de ella publicadas en internet.

