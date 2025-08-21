Érika Buenfil y su hijo denuncian sofisticado robo en plaza Mítikah e inacción de la policía: “Estoy asqueado”

Nicolás Buenfil denuncia la inseguridad en México tras sufrir un robo en Mitikah (IG: erikabuenfil50)

“Que mal la seguridad de México”, escribió Nicolás Buenfil en su cuenta de TikTok, donde suma más de 1,7 millones de seguidores. La frase, cargada de frustración, resume el sentimiento de impotencia que vivieron él, su madre Erika Buenfil y su primo Alejandro tras ser víctimas de un robo en el estacionamiento del centro comercial Mitikah, en la Ciudad de México.

La denuncia pública, realizada tanto por la actriz como por su hijo a través de sus redes sociales, ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los usuarios en espacios que, por su modernidad y vigilancia, prometen seguridad.

La noche del 20 de agosto, tras finalizar su jornada laboral, Erika Buenfil, su hijo y su sobrino decidieron cenar en uno de sus restaurantes favoritos dentro de Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Erika Buenfil y su familia pierden computadoras en un robo sin violencia en un centro comercial de CDMX (Crédito: erikabuenfil50, IG)

La elección del lugar no fue casual: la plaza, de reciente apertura, cuenta con sistemas de vigilancia y presencia de guardias, lo que generó en la familia una sensación de confianza.

Antes de ingresar, la actriz verificó que la camioneta estuviera correctamente cerrada y, aunque dudó sobre dejar las computadoras portátiles en el vehículo, la percepción de seguridad prevaleció.

“Nos estacionamos pegados a una puerta de salida y entrada. Vimos gente de guardias de seguridad. ‘Mamá, aquí hay cámaras, es una plaza muy nueva’. Y le dije: ‘Total, no nos vamos a tardar’”, relató Erika Buenfil en un video dirigido a sus 18 millones de seguidores en TikTok.

Al regresar al vehículo, la familia descubrió que las computadoras habían desaparecido. Lo que más sorprendió a la actriz fue que la camioneta no presentaba señales de violencia: “La camioneta estaba intacta. No hay un cristalazo, no hay una puerta forzada”.

La falta de apoyo de la seguridad de Mitikah agrava la indignación de la familia Buenfil (IG)

La certeza de que el vehículo había sido bloqueado quedó reforzada por el recuerdo de la propia Erika: “Sí cerramos, porque yo aparte recordé, le dije: ‘Nicolás, cierra la camioneta para que quede cerrada, porque ahí estaban los equipos. O sea que yo creo que lo saben hacer muy bien”.

La reacción inmediata de Nicolás y Alejandro fue regresar a la plaza para buscar ayuda del personal de seguridad. Según el relato del joven, los guardias no ofrecieron ningún tipo de apoyo efectivo.

“Estoy asqueado por toda esta situación. No sé qué decir. Tenga mucho cuidado. Es impresionante porque nadie se dio cuenta, nadie vio nada”, expresó en su publicación.

La falta de respuesta por parte de los encargados de la seguridad se convirtió en el eje de la denuncia pública. “Ni los policías pudieron hacer nada, te ponen muchas trabas”, lamentó el hijo de la actriz.

El robo a la familia Buenfil reaviva el debate sobre la seguridad en centros comerciales modernos (IG: erikabuenfil50)

En un intento por recuperar los equipos, Nicolás y Alejandro utilizaron sus teléfonos para rastrear la ubicación de las computadoras, detectando que aún permanecían en el centro comercial.

Sin embargo, los protocolos internos del personal de seguridad impidieron que pudieran actuar con rapidez, lo que finalmente derivó en la pérdida definitiva de los dispositivos.

“Aquí el problema no es que les hayan robado las computadoras, sino que en Mitikah, ellos acuden con la gente de seguridad de ahí, con los guardias […] no los ayudaron en nada”, explicó Erika Buenfil en su testimonio.

La actriz, visiblemente molesta, reconoció que la confianza depositada en la infraestructura y vigilancia del centro comercial resultó infundada.

“Hay una parte de que, entendemos que no deben de llevar aparatos, pero también este tipo de plazas tan modernas y tan y tan llenas de cosas, de pronto uno olvida una chamarra, de pronto uno deja cosas en el carro, y pues ya no se siente uno seguro en ninguna parte”, sentenció.

El joven narró que no recibió ayuda de la policía. (Crédito: TikTok)

El incidente se suma a un antecedente reciente en el mismo centro comercial, donde una falla en un elevador provocó lesiones en la cabeza y la zona cervical a dos personas, lo que obligó a la suspensión temporal de actividades. Este contexto refuerza la percepción de que, pese a la modernidad y los sistemas de vigilancia, la seguridad en estos espacios sigue siendo una asignatura pendiente.

Hasta el momento, Erika Buenfil no ha precisado si ha presentado una denuncia formal ante las autoridades o si planea hacerlo para exigir justicia por el robo sufrido.