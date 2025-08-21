México

El programa Mujeres con Bienestar Edomex dará de baja a estas beneficiarias

Entre las afectadas también se encuentran quienes, al llegar a los 60 años, dejan de ser elegibles en el esquema estatal

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El programa Mujeres con Bienestar Edomex dejará fuera del padrón a varias beneficiarias durante el bimestre julio-agosto, lo que impedirá que reciban el próximo depósito correspondiente a este apoyo económico otorgado por el gobierno del Estado de México. De acuerdo con la información oficial, la medida se aplicará en el marco de la revisión de permanencia establecida desde la creación del programa.

Mujeres con Bienestar Edomex entrega 2 mil 500 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 64 años que cumplen con los requisitos del apoyo. Las recientes bajas se deben a tres principales motivos: cumplimiento del año máximo de permanencia, haber recibido el sexto y último pago permitido o estar por alcanzar o haber superado los 60 años de edad.

La vigencia del programa es de un año a partir de la fecha de incorporación, por lo que quienes hayan concluido ese tiempo registran salida automática y dejan su lugar para que nuevas postulantes de la lista de espera puedan acceder al beneficio. El proceso de baja se realizó antes de la dispersión de julio-agosto de 2025, lo cual explica por qué algunas mujeres no han visto reflejado el depósito en su tarjeta.

Entre las afectadas también se encuentran quienes, al llegar a los 60 años, dejan de ser elegibles en el esquema estatal debido a la ampliación de la cobertura federal con la Pensión Mujeres Bienestar. Este programa incrementó su rango de edad para admitir a mujeres de 60 a 64 años, motivo por el que las beneficiarias locales que cumplen este perfil deben dar el salto al esquema federal, asegurando así la continuidad del apoyo mediante el registro en el nuevo padrón.

Para conocer el estatus actual, las usuarias pueden descargar la aplicación oficial “Programas del Bienestar” en la que aparece la información de la tarjeta y confirmar si el depósito fue realizado o si su registro sigue vigente. También está habilitada la línea de atención telefónica al número 55 9370 0924; además existe la posibilidad de acercarse a los centros del programa en el Estado de México para aclarar dudas específicas.

La dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto de 2025 será el cuarto pago anual de Mujeres con Bienestar Edomex y se espera que, a más tardar, ocurra en la segunda quincena del mes. Algunas recién incorporadas que no recibieron pago en mayo-junio deberán esperar hasta que el próximo ciclo quede habilitado en sus cuentas. La actualización periódica del padrón continuará durante el resto del año.

