Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cómo serán distribuidos los pagos de agosto?

Las beneficiarias recibirán este mes su depósito de 2,500 pesos

Por César Márquez

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar se mantienen a la espera de recibir su cuarto depósito del año, el cual se espera que llegue en agosto. Cabe recordar que cada participante percibe de forma bimestral un apoyo económico de 2,500 pesos.

La iniciativa es impulsada por el gobierno del Estado de México y va dirigida a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, además de la ayuda monetaria, las beneficiarias también pueden acceder a diversos beneficios como seguro médico, asesorías psicológicas, financieras, descuentos en transporte público, entre otros más.

El propósito declarado del plan consiste en elevar el nivel de ingresos y el bienestar de este grupo poblacional, principalmente a través de apoyos directos y prestaciones sociales que ofrecen una red de seguridad y desarrollo integral para las mujeres mexiquenses.

¿Cómo serán distribuidos los pagos de agosto de Mujeres con Bienestar?

El pago de Mujeres con Bienestar correspondiente a agosto será distribuido como habitualmente se hace, es decir, de forma ordenada en cinco grupos diferentes que se dividen conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

Cabe indicar que hasta el momento, ninguna reportado su pago correspondiente a agosto, y es que a diferencia de otras iniciativas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario bimestral fijo o que se publique previamente.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de agosto de Mujeres con Bienestar?

Hay varias formas de conocer si ya llegó el depósito del programa de agosto, que son totalmente gratuitas. Se puede consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx (iniciar sesión con correo electrónico y contraseña), la aplicación del programa, en WhatsApp enviando la palabra “Saldo” al número 525593372498 o en cajeros automáticos de cualquier banco (considera que se puede aplicar comisión de acuerdo a cada banco).

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Mientras tanto se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

