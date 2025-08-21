México

Cuáles son los mejores lugares para surtir la lista de útiles en la CDMX, según la IA

Con este regreso a clases muchos padres de familia buscan adquirir los materiales escolares a los mejores precios y de la mejor calidad

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La IA recomienda los mejores
La IA recomienda los mejores lugares para adquirir los útiles escolares. Foto: (iStock)

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, miles de familias en la Ciudad de México se preparan para cumplir con uno de los gastos más importantes del año: la compra de útiles escolares. Desde lápices, cuadernos y mochilas, hasta uniformes y libros de texto, los padres buscan opciones accesibles, completas y confiables para surtir la lista sin afectar demasiado el bolsillo.

Afortunadamente, en la CDMX existen diversos puntos estratégicos donde se pueden adquirir útiles escolares a buenos precios, ya sea al mayoreo, con promociones especiales o en un solo lugar para ahorrar tiempo y dinero.

Uno de los sitios más concurridos y tradicionales es el Centro Histórico, particularmente la zona que rodea la calle Mesones y Correo Mayor. Aquí se concentran decenas de papelerías, tiendas mayoristas y comercios que ofrecen todo tipo de útiles escolares a precios competitivos.

Padres y familias buscan las
Padres y familias buscan las mejores opciones para este regreso a clases. Foto: (iStock)

Es común encontrar promociones por volumen y paquetes armados, lo que permite cubrir la lista completa sin tener que visitar diferentes establecimientos. Además, algunos negocios ofrecen descuentos por pago en efectivo, lo cual puede representar un ahorro adicional.

Otro lugar sugerido por una plataforma de inteligencia artificial consultada por Infobae México es la Central de Abastos, en donde muchos negocios ofertan algunos útiles escolares. Incluso, se han sugerido algunas marcas como Marchand, Tony, Office Depot y Grupo Papelero Gutiérrez.

Si se busca una opción más estructurada y organizada, las grandes tiendas departamentales y supermercados como Walmart, Bodega Aurrera, Soriana y Chedraui también cuentan con secciones especiales de regreso a clases.

Durante esta temporada, es común que lancen promociones como precios bajos en cuadernos, descuentos en mochilas o combos escolares. Además, la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o utilizar programas de puntos puede ser útil para algunas familias.

Los mejores lugares para surtir
Los mejores lugares para surtir los útiles. Foto: (iStock)

Por su parte, los tianguis y mercados populares, como el de Portales, el Mercado de Mixcalco, La Merced o el de Tepito, ofrecen una gran variedad de útiles a precios considerablemente más bajos que los del comercio formal. Aunque estos lugares suelen estar más saturados, especialmente los fines de semana, muchas personas los prefieren por la posibilidad de regatear y por encontrar productos escolares a mitad de precio, aunque se debe tener cuidado con la calidad.

También se ha vuelto cada vez más común el uso de plataformas en línea, como Amazon México, Mercado Libre o tiendas en línea de papelerías reconocidas. Estas opciones permiten comparar precios sin salir de casa y recibir los útiles directamente, aunque es importante considerar los tiempos de entrega y posibles cargos por envío.

En conclusión, la Ciudad de México ofrece una amplia gama de opciones para surtir la lista de útiles escolares, adaptándose a todos los presupuestos y necesidades. La clave está en comparar, anticiparse a las compras y buscar promociones para hacer rendir el gasto.

Temas Relacionados

Lista de útilesÚtiles escolaresCDMXRegreso a clasesmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Tapachula

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra

Beneficios del jugo de pera y avena para reducir el cortisol de forma natural

El jugo de pera y avena destaca por su sencillez, accesibilidad y ausencia de azúcares añadidos

Beneficios del jugo de pera

Ventilan fraudes millonarios de Camilo Ochoa en Nuevo León: “Muchas personas lo estaban buscando”

El youtuber GAFE 423 reveló detalles que amplían el panorama sobre qué hay detrás del asesinato del influencer sinaloense

Ventilan fraudes millonarios de Camilo

Este es el mejor remedio casero para blanquear tus dientes y lucir una mejor sonrisa

Este método debe aplicarse con moderación para obtener resultados más eficientes sin causar riesgos

Este es el mejor remedio

Wendy Guevara opina sobre la entrevista de Christian Nodal y comparte anécdota con la familia Aguilar

La influencer reaccionó a la polémica que rodea a los cantantes

Wendy Guevara opina sobre la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ventilan fraudes millonarios de Camilo

Ventilan fraudes millonarios de Camilo Ochoa en Nuevo León: “Muchas personas lo estaban buscando”

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar su reclusión y volver a ver a Emma Coronel y otros familiares: denuncia que no le da ni el sol

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen los ocho nominados de la semana

La Vela Puerca en México: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Teatro Metropólitan

Guana traiciona a Priscila Valverde: así fue como le robó sus votos y la nominó en su propia cara (videos)

Wendy Guevara opina sobre la entrevista de Christian Nodal y comparte anécdota con la familia Aguilar

Shiky y Mariana Botas, señalados por manipulación de alimentos con “poca higiene” en La casa de los Famosos México

DEPORTES

Adiós Liga MX: Los mejores

Adiós Liga MX: Los mejores memes de la eliminación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025

Marco Verde ya tiene fecha y sede confirmada para su próxima pelea como profesional

Hijo de José Ramón Fernández se burla de Faitelson por los abucheos que recibió el periodista en el Supernova Strikers

Zandokan Jr. recibe la playera y revela su amor por el Atlas: “Desde la cuna soy rojinegro”

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate