Cuáles son los mejores lugares para surtir la lista de útiles en la CDMX, según la IA

La IA recomienda los mejores lugares para adquirir los útiles escolares. Foto: (iStock)

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, miles de familias en la Ciudad de México se preparan para cumplir con uno de los gastos más importantes del año: la compra de útiles escolares. Desde lápices, cuadernos y mochilas, hasta uniformes y libros de texto, los padres buscan opciones accesibles, completas y confiables para surtir la lista sin afectar demasiado el bolsillo.

Afortunadamente, en la CDMX existen diversos puntos estratégicos donde se pueden adquirir útiles escolares a buenos precios, ya sea al mayoreo, con promociones especiales o en un solo lugar para ahorrar tiempo y dinero.

Uno de los sitios más concurridos y tradicionales es el Centro Histórico, particularmente la zona que rodea la calle Mesones y Correo Mayor. Aquí se concentran decenas de papelerías, tiendas mayoristas y comercios que ofrecen todo tipo de útiles escolares a precios competitivos.

Padres y familias buscan las mejores opciones para este regreso a clases. Foto: (iStock)

Es común encontrar promociones por volumen y paquetes armados, lo que permite cubrir la lista completa sin tener que visitar diferentes establecimientos. Además, algunos negocios ofrecen descuentos por pago en efectivo, lo cual puede representar un ahorro adicional.

Otro lugar sugerido por una plataforma de inteligencia artificial consultada por Infobae México es la Central de Abastos, en donde muchos negocios ofertan algunos útiles escolares. Incluso, se han sugerido algunas marcas como Marchand, Tony, Office Depot y Grupo Papelero Gutiérrez.

Si se busca una opción más estructurada y organizada, las grandes tiendas departamentales y supermercados como Walmart, Bodega Aurrera, Soriana y Chedraui también cuentan con secciones especiales de regreso a clases.

Durante esta temporada, es común que lancen promociones como precios bajos en cuadernos, descuentos en mochilas o combos escolares. Además, la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o utilizar programas de puntos puede ser útil para algunas familias.

Los mejores lugares para surtir los útiles. Foto: (iStock)

Por su parte, los tianguis y mercados populares, como el de Portales, el Mercado de Mixcalco, La Merced o el de Tepito, ofrecen una gran variedad de útiles a precios considerablemente más bajos que los del comercio formal. Aunque estos lugares suelen estar más saturados, especialmente los fines de semana, muchas personas los prefieren por la posibilidad de regatear y por encontrar productos escolares a mitad de precio, aunque se debe tener cuidado con la calidad.

También se ha vuelto cada vez más común el uso de plataformas en línea, como Amazon México, Mercado Libre o tiendas en línea de papelerías reconocidas. Estas opciones permiten comparar precios sin salir de casa y recibir los útiles directamente, aunque es importante considerar los tiempos de entrega y posibles cargos por envío.

En conclusión, la Ciudad de México ofrece una amplia gama de opciones para surtir la lista de útiles escolares, adaptándose a todos los presupuestos y necesidades. La clave está en comparar, anticiparse a las compras y buscar promociones para hacer rendir el gasto.