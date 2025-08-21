CFE invertirá más de 163 mil mdp en modernización y expansión de la red eléctrica hacia 2030

La CFE dijo que se dividirá en tres partes para garantizar que el abasto y la electrificación en diversos puntos de México | Presidencia de la República

Desde “La Mañanera del Pueblo”, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, anunció un nuevo proyecto de inversión de más de 163 mil millones de pesos como parte del nuevo Plan de Expansión 2025-2030, el cual tiene como objetivo conectar a más de 50 millones de usuarios en diversos puntos de México.

Esther Calleja también destacó que esto permitirá que se puedan desarrollar e impulsar también los siguientes puntos:

Ampliar la red y el acceso a energía

Descongestionar la red

Energías a industrias y polos de desarrollo

Modernizar y conectar más al país

Emilia Esther dijo que la división en tres zonas fundamentales es para que la implementación de la inversión eléctrica sea "más fácil" | CFE

Para una simplificación, igualmente enunció que dicho iniciativa gubernamental se dividirá en tres partes importantes:

Zona Norte - 92 proyectos y 69 a construirse

La iniciativa plantea la conexión en estados como Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, lo cual contempla los siguientes aspectos:

Se prevé energía a 6 millones de hogares o bien 3 mil fabricas medianas.

Modernización de transformadores para mayor eficiencia y seguridad en la red.

El corte de la institución contempla que 23 de estos puntos de electricidad ya están concluidos.

Zona centro - 49 proyectos y 42 a construirse

Este tramo abarcará entidades como Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la propia Ciudad de México. Aquí, se contempla lo siguiente :

Energía a 8.5 millones de hogares o bien 5 mil 700 fábricas medianas.

Se tratará de prevenir la saturación y pérdidas de energía eléctrica para blindar los corredores industriales.

La Secretaría de Energía también prevé la participación en este proyecto gubernamental | Captura de Pantalla

Zona sur - 30 proyectos y 25 a construirse

Contempla a la región sureste con estados como Chiapas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán:

Energía a un millón de hogares en gran parte del sureste y la península.

Apoyo a zonas industriales y turísticas de la península y el Istmo.

La Zona Sur de este plan de inversión eléctrica espera poder cubrir zonas turísticas e industriales de la península y el Istmo | Presidencia de la República

La interconexión en México: innovación y una Red Eléctrica Inteligente (REI)

Información en desarrollo...