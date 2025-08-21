ATEEZ en México 2025: Este es el probable setlist para su concierto en el Estadio GNP Seguros

Ateez en México. (Ocesa)

El grupo de K-pop ATEEZ volverá a la Ciudad de México este sábado 23 de agosto de 2025 para ofrecer un espectáculo multitudinario en el Estadio GNP Seguros. Este concierto forma parte de su gira mundial IN YOUR FANTASY, que los ha llevado por grandes escenarios en Norteamérica y otros continentes.

La cita confirma la conexión entre ATEEZ y el público mexicano, después de que en 2023 agotaran localidades en la Arena Ciudad de México. Integrado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho, ATEEZ debutó en 2018 bajo el sello KQ Entertainment.

Desde entonces, la agrupación se ha posicionado como una de las propuestas más sólidas de la llamada cuarta generación del K-pop. Su ascenso ha sido impulsado por una combinación de ritmos que fusionan hip-hop, EDM y rock, acompañado de coreografías intensas y producciones audiovisuales de alto nivel.

ATEEZ ha destacado en festivales internacionales, entre ellos Coachella 2023, donde se convirtió en el primer grupo masculino de K-pop en liderar el cartel. La banda ha colaborado en proyectos especiales, realizado presentaciones en programas de gran audiencia y recibido reconocimientos en Asia, Europa y América.

ATEEZ visitará México por segunda vez. (X/@AboutMusicYT)

Además, han conseguido cifras altas de reproducción en plataformas como YouTube y Spotify, consolidando un alcance que sobrepasa las fronteras surcoreanas.

A lo largo de su carrera, ATEEZ ha lanzado álbumes como “Zero: Fever”, “The World” y “Golden Hour”, gracias a los cuales han colocado canciones en los listados de popularidad en diversos países. Los vídeos musicales de la banda superan los 100 millones de visualizaciones, mostrando una estética reconocible y una identidad marcada.

La primera actuación de ATEEZ en la capital mexicana ocurrió en agosto de 2023, en el marco de la gira “The Fellowship: Break The Wall”. Para 2025, el grupo eligió el Estadio GNP Seguros, con aforo aproximado de 65,000 personas, señal del crecimiento de su popularidad y de la expectativa entre los fans locales.

Probable setlist

El repertorio esperado incluye temas recientes y éxitos, con la posibilidad de cambios según la respuesta del público o ajustes de la banda. Este es el listado probable:

BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Fireworks (I’m The One) Blind Man on Fire Slide to me (Wooyoung solo) Skins (Seonghwa solo) Wet KNOW Legacy Guerrilla Sagittarius (Wooyoung solo) To be your light (Jongho solo) Turbulence Lemon Drop Shaboom Creepin’ (San solo) OUTLAW NO1 ROAR (Mingi solo con AUTOBHAN intro) WORK Ice on My Teeth In Your Fantasy Say My Name / THANXX / FEVER o TO THE BEAT / The Leaders o Good Lil Boy / Crazy Form. (En el último show, “FEVER” y “The Leaders” reemplazaron a “TO THE BEAT” y “Good Lil Boy”). Now this house ain’t a home Enough The Real

Recomendaciones y horarios

(Ocesa)

El acceso al Estadio GNP Seguros estará organizado en diferentes puertas y zonas, de acuerdo a la sección de cada entrada.

El check-in iniciará a las 3:00 PM, mientras que el soundcheck y “VIP lounge” se llevarán a cabo a partir de las 5:00 PM. Las puertas generales abrirán desde las 5:30 PM y el “send off” tendrá lugar al finalizar el concierto. El concierto iniciará a las 8:30 PM.

(Ocesa)

Para comodidad y seguridad, la producción ha publicado una lista de objetos permitidos, entre los que figuran lightsticks, banners, pickets, lentes, tapones para oídos, toallas sanitarias individuales, medicamentos con receta, binoculares sin láser, cámaras desechables o instantáneas, peluches tipo key ring y maquillaje en polvo. Las bolsas deberán ser transparentes y no exceder los 30 x 15 x 30 cm. También se aceptarán bolsas de mano y cangureras pequeñas.

(Ocesa)

Por el contrario, no estarán permitidas cámaras profesionales, drones, gadgets como laptops o tablets, baterías externas que no sean para teléfonos celulares, alimentos, bebidas, armas, prendas voluminosas que dificulten la visión y objetos que representen riesgos para los asistentes.