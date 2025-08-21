Ana Brenda Contreras, ex de Alexis Ayala, padece extraña condición en la piel que ha empeorado tras su parto

(Foto: Intagram - @anabreco)

Ana Brenda Contreras le dio la bienvenida a su primogénita el pasado 13 de mayo, y desde entonces, ha mostrado gran parte de su proceso maternal a través de redes sociales.

Recientemente, por medio de sus instantáneas, reveló que desde hace años padece una condición dermatológica, pero tras convertirse en mamá, se ha intensificado.

Por medio de una serie de imágenes, la intérprete de melodramas como “Teresa”, “La que no podía amar” y “Lo Imperdonable” mostró que tiene manchas rojizas en el cuello y pecho, las cuales suelen desaparecer en 15 o 30 minutos.

Cuál es el padecimiento en la piel con el que vive Ana Brenda Contreras

Luego de mostrar las fotografías, la actriz explicó que las manchas se activan con el calor, el estrés, la exposición solar y algunos medicamentos o ejercicios físicos.

Y aunque toda su vida ha lidiado con el ‘heat rash’ (nombre de su padecimiento), desde que dio a luz el problema se presenta con mayor frecuencia.

“Unos años desaparecen, otros años vuelven. No duelen, no son ronchas, solo manchas. Después del parto, están peor que nunca, ya salen cuando quieren, en la noche o en el día”, detalló.

De acuerdo con Ana Brenda, una amiga le comentó que se puede tratar de “una alergia a la histamina que se produce en el cuerpo o un desbalance hormonal”, agregó.

Por lo que llegó a la conclusión de que hace poco vivió una época de mucho estrés, pero tras su embarazo considera que puede tratarse de un tema hormonal.

"Noté que se me agravó después de una época de mucho estrés en mi vida y personas que no me hacían bien hace años. Quedé con PTSD, lo traté, pero después del embarazo ya ni siquiera tiene detonante, ahora es más hormonal”, concluyó.

Qué es el heat rash, condición con la que vive Ana Brenda Contreras

Conocido en español como sarpullido por calor o miliaria, es una erupción cutánea que se produce cuando el sudor queda atrapado bajo la piel debido a la obstrucción de los conductos sudoríparos; lo que provoca la aparición de pequeñas protuberancias rojas o transparentes, picazón y, en ocasiones, una sensación de escozor.

Usualmente se presenta en zonas como cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y zonas donde la ropa ajustada retiene el calor. Aunque suele afectar mayormente a bebés, también lo pueden padecer adultos, pero desaparece al mantener la piel seca y fresca.