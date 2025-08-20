México

México se prepara para lluvias intensas y temperaturas extremas este miércoles 20 de agosto

Las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos

Por Aura Reyna

El monzón mexicano y ondas
El monzón mexicano y ondas tropicales generan condiciones meteorológicas adversas en varias regiones (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por condiciones meteorológicas adversas para este miércoles, ante la presencia de diversos fenómenos atmosféricos que generarán lluvias intensas en distintas regiones del país.

La combinación de sistemas como el monzón mexicano, canales de baja presión y ondas tropicales ha generado preocupación entre las autoridades meteorológicas, debido al potencial de tormentas severas y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Ante este panorama, se han comenzado a emitir alertas y recomendaciones, exhortando a la población a mantenerse informada, tomar precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos mayores durante el transcurso del día.

¿Cuáles serán los estados afectados?

Se esperan vientos fuertes y
Se esperan vientos fuertes y tolvaneras en el norte y noreste, así como oleaje elevado en el Pacífico (EFE/Priciliano Jiménez)

De acuerdo con el SMN, el suroeste de Tamaulipas, el norte y occidente de Jalisco, así como el sureste de Chiapas, serán las zonas más afectadas, con precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros.

Además, se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, entre otros, registrarán lluvias fuertes (de 25 a 50 mm).

Estas condiciones meteorológicas son provocadas por la interacción de diversos fenómenos atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y las ondas tropicales número 23 y 24, que se localizan en el occidente y sureste del territorio nacional, respectivamente.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, inundaciones, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos. Se exhorta a la población a seguir los avisos del SMN y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Vientos fuertes

Protección Civil recomienda precaución ante
Protección Civil recomienda precaución ante lluvias, granizo y temperaturas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los vientos, se esperan rachas de 40 a 60 km/h en entidades del norte y noreste del país, además de tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

También se prevé oleaje elevado (1 a 2 metros) en las costas del Pacífico, desde la península de Baja California hasta Chiapas.

El ambiente térmico continúa contrastante. Por la mañana, se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En contraste, por la tarde persistirá el calor extremo, con máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y el norte de Sonora. En al menos 20 entidades del país, se prevén temperaturas entre 35 y 45 grados Celsius.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar atención especial a niños y adultos mayores, especialmente en regiones con temperaturas extremas.

