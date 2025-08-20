FGR investigará descarrilamiento en Tren Maya: “Todo el transporte está asegurado”

La empresa Tren Maya confirmó que el tren 304 descarriló al intentar un cambio de vía en la estación Izamal. Crédito: Cuartoscuro

Óscar Lozano Águila, director general del Tren Maya, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará el descarrilamiento de un vagón que ocurrió la tarde de ayer en la estación Izamal, cerca de Mérida, Yucatán.

En la conferencia La Mañanera del Pueblo, el Lozano Águila indicó que la FGR realizó un peritaje del accidente desde anoche, por lo que “absolutamente” abrirá una carpeta de investigación.

Sin embargo, precisó que esto se debe a que la denuncia del accidente y la investigación es necesaria para hacer válida la póliza del seguro y reponer los bienes afectados.

“Primero, les informé que la Fiscalía General de la República está interviniendo, ayer durante la noche estuvieron los peritos evaluando el accidente, absolutamente sí se va abrir una carpeta de investigación por que es necesaria incluso para la aseguradora.

“Todo el Tren Maya está asegurado y la aseguradora tiene que estar consciente y tener un documento donde nosotros denunciamos el incidente para que ellos puedan reponer los bienes afectados a partir de este incidente, entonces sí definitivamente la Fiscalía va a abrir una capeta de investigación y el seguro tendrá en su momento que hacerse efectivo para reponer los bienes que fueron afectados”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...