Facundo abre su corazón y rompe en llanto en La Casa de los Famosos México 3: “La vida me ha hecho un afortunado”

En la recta previa a la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3, Facundo sorprendió al público al protagonizar un ejercicio íntimo y emocional que lo llevó a repasar su vida en imágenes.

El conductor dejó de lado el humor que lo caracteriza para mostrar una versión vulnerable, honesta y profundamente agradecida con su historia.

“Creo que he tenido una vida increíble. Muy pocas cosas me tumban el espíritu y siempre trato de ver lo positivo. Quizás por eso me pasan cosas tan chidas”, confesó frente a la pantalla, mientras recordaba episodios familiares y profesionales que lo marcaron.

De hijo de exiliados a niño feliz en México

Facundo narró cómo sus padres llegaron a México tras huir de la dictadura militar en Argentina, con apenas 500 dólares y una cámara fotográfica. Ese objeto, que debía convertirse en alimento, terminó definiendo el futuro de su padre, quien se reinventó como fotógrafo.

Lejos de crecer con miedo, el conductor aseguró que su infancia fue luminosa: “Nunca se me transmitió ese rollo de estar exiliados. Todo fue muy feliz y siempre agradezco a mis papás lo que hicieron por mí”. Una de las fotos que más lo conmovió fue una tomada en una hamaca junto a sus padres y hermanos, imagen que describió como “la más bonita de su vida”.

La paternidad como motor para Facundo

Otro de los momentos más emotivos llegó cuando recordó el nacimiento de su primera hija. Reconoció que la paternidad lo sorprendió en plena juventud, pero lo convirtió en un hombre más consciente.

“Quizás si no hubiera sido papá me hubiera desbalagado en mi mundo de joven famoso. Tener una hija me puso las pilas de una forma bien poderosa”.

Hoy, asegura que lo más importante ha sido fortalecer la autoestima de sus hijos y valorar las enseñanzas que ellos mismos le han dado.

Telehit, Big Brother y la fama inesperada

El repaso incluyó sus inicios en Telehit, donde descubrió que la televisión podía convertirse en su vocación. Allí aprendió a editar, musicalizar y producir sin depender de otros. Después llegaría el salto definitivo con Big Brother, reality que lo catapultó a la fama masiva hace más de dos décadas.

“Después de eso nunca tuve un momento tan poderoso de popularidad. Sentí que entré a las grandes ligas”, recordó.

El fenómeno radiofónico y el amor

Facundo también evocó el éxito radial que compartió con Omar Chaparro, Tamara Vargas y La Garra, un proyecto que describió como el más importante de su vida profesional. Durante 16 años dominaron la radio mexicana y lograron llenar el Auditorio Nacional en varias ocasiones.

En lo personal, compartió la anécdota de la propuesta de matrimonio a Delia, su pareja desde hace ocho años. Sin planes espectaculares ni producción, la decisión ocurrió en un ambiente cotidiano que derivó en una foto improvisada. “No sé qué hice bien para merecer a Delia. Es la persona que más me ha hecho crecer”, confesó con emoción.

“Quiero ser feliz”

Al cierre de la dinámica, el conductor resumió su filosofía de vida en una frase que su padre le inspiró desde la niñez: “¿Qué quieres ser de grande? Feliz”. Ese lema, junto a su curiosidad insaciable, lo ha acompañado hasta hoy.

“Me parece que lo más importante que puede tener un ser humano es el agradecimiento. En vez de estar en la queja, yo siempre vibro en no poder creer lo afortunado que soy”, dijo conmovido, mientras sus lágrimas y sonrisas se mezclaban frente a la audiencia.

Este retrato íntimo llega justo antes de una gala decisiva de nominación, donde Facundo no solo compite como estratega dentro de la casa, sino también como uno de los personajes que más ha conectado con el público gracias a su autenticidad.

