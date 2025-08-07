La Santa Cecilia alista la presentación de su nuevo material, “Corazón Bordado”, en un show en CDMX

La Santa Cecilia anuncia todos sus preparativos rumbo a su concierto en la CDMX. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

La Santa Cecilia ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para este mes de agosto, por lo cual ya están más que listos para pisar el escenario.

Infobae México platicó con Miguel ‘El Oso’ Ramírez acerca de su siguiente concierto en la capital del país, donde reveló mostrarse ‘muy contento’, ya que cantarán canciones de su nuevo álbum musical Corazón Bordado.

La Santa Cecilia ofrecerá un concierto este próximo miércoles 13 de agosto en la Ciudad de México, el cual se realizará en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

La Santa Cecilia presenta su nuevo material titulado “Corazón bordado”. El tema fue grabado en colaboración con músicos que forman parte de la banda de Jackson Browne.

Estos artistas, conocidos por incorporar elementos de comedia en sus presentaciones, interpretan música country y rock.

La agrupación fusionó esos géneros con una norteña de su autoría, cuya letra resalta el valor de las prendas tradicionales mexicanas y el orgullo que representan en el ámbito cultural.

Además, la banda confirmó su regreso próximo a México para ofrecer presentaciones.

Posteriormente, en la entrevista, Miguel ‘El Oso’ Ramírez dio detalles sobre el concierto en la Ciudad de México. Mencionó que es la tercera ocasión en que se presentan en este recinto de la capital del país.

Detalló que hace dos años fue la primera vez que pisaron el escenario de ‘La Maraka’, donde su primer concierto fue ‘lleno total’, por lo que tuvieron que abrir una segunda fecha.

Recalcó que en esta presentación del miércoles 13 de agosto el público asistente podrá escuchar su nuevo material de ‘Corazón Bordado’. Aseveró que también estarán festejando su cumpleaños, ya que es el viernes 15 de este presente mes.

“Estamos muy emocionados de poder compartir las nuevas rolas con la gente”, dijo el integrante de La Santa Cecilia.

Al preguntarle sobre invitados o sorpresas para este concierto en la Ciudad de México, Miguel expresó que aún no hay planes sobre ello, pero sí sobre las nuevas canciones de su más reciente álbum, así como las que ya todos conocen.

Integrantes de La Santa Cecilia expresaron que consideran una bendición haberse reunido y formado la banda.

Destacaron que el proyecto nació con el objetivo de unir los sueños de sus cuatro miembros, buscando construir una agrupación con un significado cultural para su ciudad y su comunidad, más allá de lo comercial.

Reconocen que la experiencia ha sido compleja, pero gratificante, y que a través de la música han vivido momentos significativos tanto en lo profesional como en lo personal.

Uno de los miembros compartió que, debido a las giras con la banda, conoció a su esposa y formó una familia.

La agrupación resaltó su agradecimiento por el camino recorrido y la oportunidad de concretar este proyecto musical.

Postura sobre política antinmigrantes en Estados Unidos

Al preguntarse sobre el tema que se está viviendo en Estados Unidos sobre la política antinmigrantes por parte del Gobierno, Miguel opinó al respecto.

En un largo argumento, el integrante de la banda musical mencionó que siempre se apoyará a “nuestra comunidad”, dijo.

“Es un golpe muy fuerte que nos ha dado el gobierno aquí y pues nosotros lo que siempre tratamos de hacer es humanizar el tema”, mencionó ‘El Oso’ Ramírez.

Nuevos proyectos de La Santa Cecilia

Por último, Miguel reveló a Infobae México cuáles son los próximos proyectos de ‘La Santa Cecilia’, una vez que haya pasado su concierto en la Ciudad de México este próximo miércoles 13 de agosto.

