“No pertenezco a ningún cártel”: lo que Julio César Chávez Jr. dijo a su padre antes de su ingreso a un penal en México

El pugilista mexicano se encuentra en la mira del gobierno estadounidense desde hace algunos años. (Jovani Pérez)

Este 19 de agosto de 2025 se confirmó que Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador, fue detenido en México.. Aunque la aprehensión por parte de las autoridades mexicanas ocurrió el lunes pasado, fue hasta hoy que se dio a conocer públicamente el traslado del pugilista a un penal en Sonora.

Previo a esto, su padre, Julio César Chávez, rompió el silencio en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde dio detalles de la última conversación que sostuvo con su hijo.

Lo que dijo Julio César Chávez sobre su hijo

El exboxeador fue cuestionado por reporteros sobre la situación de su hijo, y aunque pidió mesura, compartió algunos fragmentos de lo que Jr. le dijo antes de conocerse oficialmente su detención en México.

“Todo va bien, sí he podido hablar con mi hijo. No voy a decir eso (donde se encuentra) porque es pecado”.

Julio César Chávez Jr. enfrenta problemas legales en EEUU por portación ilegal de armas, mientras en México es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Infobae México / Jovani Pérez)

Sobre el proceso legal, Chávez subrayó que su familia está confiando en la justicia y que continuará respaldando a su hijo:

“No puedo hablar sobre el caso de mi hijo ahorita, lo que sí puedo decir es que confiamos en las autoridades y cuando mi hijo si es que llega para acá que las autoridades hagan su trabajo, pero que lo hagan bien, porque mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, no hay nada. Pero hay que dejárselo a las autoridades para que actúen, nosotros ponemos nuestros abogados, pero estamos tranquilos pero no hay nada”.

Foto de archivo. Julio César Chávez Jr. reacciona antes de pelear contra Jake Paul en el Honda Center, en Anaheim, California, EEUU. 28 de junio de 2025. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Incluso, compartió parte de la reacción de Jr. al enterarse de los señalamientos en su contra:

“Es increíble, mi hijo ni en cuenta, si mi hijo fuera culpable estuviera preocupado, al contrario él dice: ‘¿Todo eso dicen de mí, apá? si no pertenezco a ningún cártel’. Los conoce como todos los conocemos’”.

La detención de Julio César Chávez Jr. en México

De acuerdo con los reportes oficiales, Julio César Chávez Jr. fue detenido el 18 de agosto de 2025, alrededor de las 23:53 horas, en La Garita Dennis Deconcini, Sonora, después de que EEUU lo entregara.

El hijo de la leyenda fue trasladado de inmediato a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Soonora con sede en Hermosillo, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Traslado de JC Chávez Jr. a un penal de máxima seguridad en Sonora. (SSPC)

Fuentes federales ahondaron que Julio César “N” fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11, ubicado en Sonora, para seguir su proceso jurídico en prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Cabe recordar que la detención de Chávez Jr. en EE.UU. se remonta al pasado 3 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron por su situación migratoria irregular.

Posteriormente, se confirmó que existía en México una orden de aprehensión en su contra por su presunta relación con tráfico de armas, municiones y explosivos, lo que derivó en su deportación y entrega a las autoridades nacionales.

En tanto, la familia Chávez insiste en la inocencia del exboxeador y confía en que el proceso judicial en México aclare su situación.