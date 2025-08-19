Internet en México: ¿cómo saber cuántos dispositivos están conectados a mi wifi?

La inestabilidad de la red puede ser una señal de que hay dispositivos de terceros conectados a tu WiFi. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar qué dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar es una medida cada vez más relevante, especialmente en tiempos donde el acceso a internet se ha convertido en un recurso fundamental para el trabajo, la educación y el entretenimiento.

La presencia de intrusos en la red WiFi, además de ralentizar la velocidad de conexión, representa un riesgo de seguridad y privacidad. Afortunadamente, existen diversas formas para que las personas puedan identificar cuántos y cuáles dispositivos están aprovechando la señal inalámbrica, y tomar acciones para proteger mejor su acceso a internet.

El primer indicio de que algo no anda bien en el WiFi suele ser una disminución significativa en la calidad de la señal. Páginas que tardan demasiado en cargar, aplicaciones que no responden o interrupciones durante las videollamadas pueden ser síntomas de una saturación provocada por la cantidad excesiva de aparatos conectados.

Para proteger la señal del WiFi de dispositivos ajenos se recomienda cambiar de contraseña de manera frecuente con claves originales . - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones más prácticas y seguras para devolver el control al usuario es hacer uso de herramientas digitales como la aplicación móvil Fing. Esta herramienta, compatible tanto con sistemas iOS como Android, permite escanear la red WiFi doméstica y descubrir todos los dispositivos que están utilizando la señal de internet en tiempo real. Lo más llamativo es la facilidad de manejo: no demanda conocimientos avanzados, ni el registro de datos personales o el ingreso de contraseñas.

Para empezar el proceso, es suficiente con descargar Fing desde la tienda de aplicaciones del teléfono y abrirla mientras se está conectado al WiFi del hogar. Automáticamente, la aplicación detecta el acceso inalámbrico al que el usuario está conectado. Una vez en la plataforma, solo se debe seleccionar la opción de escanear la red, tras lo cual aparece una lista de todos los equipos que se encuentran empleando la señal de la casa.

Esta función resulta especialmente útil para detectar la presencia de elementos desconocidos y adoptar medidas correspondientes. En caso de identificar equipos ajenos en la lista –como podría suceder con el portal de un vecino o un extraño que ha logrado obtener acceso– el siguiente paso recomendado consiste en desconectar de la red todos los dispositivos propios, hasta comprobar cuáles son los aparatos sospechosos que no forman parte del entorno doméstico.

La aplicación Fing permite a las personas averiguar cuántos y cuáles dispositivos están conectados a una red WiFi.(Imagen ilustrativa Infobae)

La protección del WiFi no se limita solo a la identificación. Hay varias medidas para prevenir que dispositivos desconocidos vuelvan a conectarse. El cambio frecuente de la contraseña de la red es una de las acciones más efectivas: lo ideal es que la clave del módem cuente con al menos 12 caracteres, y que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

También se recomienda evitar palabras evidentes en la contraseña del WiFi, como el nombre propio del usuario o los de familiares, ya que pueden resultar vulnerables ante ataques informáticos o intentos de acceso no autorizado. Cambiar la clave en intervalos regulares incrementa considerablemente la protección.