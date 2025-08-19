Hijo de ‘Lord Pádel’ llora porque su padre salió de prisión por amparo, pero él y su madre seguirán detenidos

(Captura de pantalla/FGJEM)

El caso por la golpiza a un instructor de pádel en un club en Atizapán, Estado de México, tuvo momentos de tensión este lunes. Lord Pádel y su socio Othón “N” lograron salir libres tras presentar un amparo ante la jueza, sin embargo, su hijo, Germán “N”, y su esposa, Karla Alejandra “N”, no corrieron la misma suerte y se quedaron en prisión, vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acusa a los cuatro familiares, así como a socios y escoltas, de golpear a Israel Morales durante un torneo realizado en el mes de julio. El ataque quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, causando gran indignación.

Durante el enfrentamiento, varios escoltas de Lord Pádel participaron directamente en la golpiza. Los videos muestran cómo al menos tres guardias colaboraron para someter a la víctima mientras estaba tirado en el suelo.

La defensa de la familia solicitó que la audiencia fuera privada por la presión mediática. Después de revisar los trámites legales y escuchar los argumentos, la jueza Paulina Piña ordenó la liberación de Lord Pádel y su socio, ya que presentaron un amparo federal. Su hijo y su esposa permanecen internos porque no contaban con ese recurso.

La víctima, Israel Morales Hernández, contó en redes sociales que la agresión inició por una discusión banal sobre una jugada. Relató que Otón Olvera, socio de Lord Pádel, le reclamó en tono agresivo. Al poco tiempo, varios integrantes del grupo cruzaron la red y comenzaron a golpearlo. Morales recordó: “Me empiezan a retar, y luego pasaron al ataque físico. Me bloquearon y me tiraron, no pude defenderme”. Algunos escoltas también impidieron que su pareja lo ayudara.

Cómo y dónde los detuvieron

La familia de Lord Pádel fue detenida el 14 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Cancún al regresar de un viaje por Alemania. Dos de los implicados presentaron copias de amparos, aunque la Fiscalía estatal no tenía notificación formal en ese momento, por lo que todos fueron arrestados.

Al volver a México, la familia ya había abandonado su casa en Atizapán tras la agresión, según fuentes judiciales. Unos días después de su regreso, la detención se realizó para ponerlos ante la jueza quien definiría su situación en el proceso penal.

La audiencia de este lunes, que duró más de once horas, transcurrió a puerta cerrada. De acuerdo con información de Milenio, Germán “N”, conocido como Lord Pádel JR, lloró al escuchar que su padre y el socio saldrían libres mientras él y su madre permanecerían detenidos.

La libertad solo fue posible para los dos primeros porque su defensa ya contaba con un amparo. La jueza explicó que esa protección, por ley, no podía extenderse a los otros dos acusados.

Al concluir la audiencia de este lunes, la jueza vinculó a proceso a los cuatro acusados por homicidio calificado en grado de tentativa. Mientras que Karla Alejandra “N” y Germán “N” permanecen bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, y su socio Othón “N” continuarán su proceso en libertad gracias al amparo que presentaron.