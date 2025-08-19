México

“En ningún momento hubo ambiente pesado”: Ricardo Monreal ofrece más detalles sobre reunión con Claudia Sheinbaum

El diputado por Morena y el senador Adán Augusto López se reunieron con Claudia Sheinbaum el lunes 18 de agosto

Por Jaqueline Viedma

Ricardo Monreal reveló los temas
Ricardo Monreal reveló los temas abordados con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Captura de pantalla)

La tarde de este martes 19 de agosto de 2025, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comentó en conferencia de prensa algunos pormenores sobre los temas de la agenda abordados en la reunión del lunes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el senador Adán Augusto López Hernández.

La tarde del 18 de agosto, los coordinadores del Congreso hablaron con la mandataria de por lo menos 30 reformas a leyes, las cuales serán abordadas durante el nuevo periodo que iniciará el próximo 1 de septiembre, “en ningún momento hubo algún tipo de diferencia o ambiente pesado en la reunión”, aseguró.

Monreal comentó que la reunión se torno amable y cordial, la cual fue de larga duración, resaltó que la presidenta fue muy clara sobre los retos a los que se enfrenta, “las prioridades que tiene el gobierno, el grupo parlamentario y la República”.

Al ser cuestionado sobre los temas específicos que se abordaron en la reunión, el morenistas dijo, “la reunión se redujo a ver temas legislativos... ella comentó sus prioridades: la conclusión de la reforma judicial, hizo hincapié en concluir la reforma en materia de extorsión y leyes secundarias... la ley aduanera, la ley de salud y una ley de bienestar”.

El zacatecano aseguró que la mandataria abordó el tema del Paquete Económico, que si bien es competencia única de la Cámara de Diputados, “estuvimos viendo las posibles fechas de discusión”.

Al preguntarle sobre el tema de Hernán Bermúdez Requena y si hubo algún abordaje del tema ante la presencia del senador ligado al caso, Adán Augusto López, “no se vio nada de eso, se redujo a la agenda legislativa”, tampoco se tocaron temas como la opulencia de algunos morenistas ni el viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán.

Diputados de Morena cierran filas con Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia, el diputado Ricardo Monreal afirmó que las diputadas y los diputados de Morena ya arrancaron el “cierre de filas” con la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó que es una actividad que reafirma en sus actividades: “ahora con los recorridos que tengo con diputados, hablo en corto con ellos para ponernos de acuerdo en acciones en territorio, en búsqueda de opiniones positivas y de no dejar sola a la Presidenta”.

Con respecto a la cercanía del cambio de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de esta Legislatura, Monreal concluyó, “no hemos tomado una decisión de grupo, pero yo he emitido mi posición personal de que debe respetarse la ley, y que así como lo establece la ley, respetar el lugar en la rotación al partido que obtiene en las urnas o que tiene en la Cámara el segundo lugar”.

