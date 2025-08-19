México

Cómo preparar unos huauzontles en adobo, una receta típica y con historia

Prepara está deliciosa comida con ingredientes que forman parte de la tradición gastronómica de México

Por Miriam Estrella

Los huauzontles en adobo son
Los huauzontles en adobo son una receta con historia.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen múltiples opciones para conocer y disfrutar de distintas variedades de alimentos, que no solo contribuyen a una dieta equilibrada por sus nutrientes y beneficios, sino que también forman parte de una cultura y tradición culinaria muy rica de México. Es por esto que los huauzontles deben de estar presentes en esta receta, no solo por su rico sabor sino por su significado dentro de la tradición de la gastronomía mexicana.

El chile en adobo es uno de los ingredientes favoritos en las cocinas mexicanas, ya que es una de las salsas más comunes y apreciadas en los hogares del país, aportando un sabor intenso que destaca cualquier platillo.

La combinación de ingredientes además de representar un deleite para el paladar, es también una manera de hacer que una historia, cultura y tradición prevalezca con el tiempo y de generación en generación. Este platillo de huauzontles y chile en adobo es mantener vivas las tradiciones culinarias de México.

Receta de huauzontles en adobo

Un platillo delicioso y fácil
Un platillo delicioso y fácil de preparar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en el portal web de Nestlé recetas, su nivel de dificultad es fácil su preparación tarda aproximadamente 35 minutos y su porción total es para 4 personas.

Ingredientes

  • 5 claras de huevo
  • 5 yemas de huevo
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 500 gramos de huauzontles limpios y cocidos
  • 1 Paquete de queso panela cortado en cubitos (200 g)
  • 1/4 aceite de maíz para freír
  • 4 jitomates asados
  • 1/4 cebolla asada
  • 3 Chiles guajillo remojados en agua caliente
  • 1/4 cucharadita de comino
  • 1/2 taza de ciruelas pasas sin semillas
  • 2 tazas de agua
  • 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo
  • 1 Tableta de chocolate para mesa Tabasco troceada (90 g)

Preparación

  Fríe
  • 1.Bate las claras a punto de turrón, con la batidora apagada agrega las yemas y la harina, mezcla suavemente, agrega los huauzontles y el queso e incorpora. Calienta el aceite, forma las tortitas y fríe por ambos lados hasta que doren ligeramente, retira del fuego y colócalas sobre papel absorbente
  Licúa
  • 2.Para el adobo, licúa el jitomate con la cebolla, el chile guajillo, el comino, la ciruela, el agua, y el consomé de pollo. Vierte la mezcla en una olla con el chocolate para mesa Tabasco y cocina por 20 minutos a fuego bajo
  Sirve
  • 3.Coloca las tortitas de huauzontle en el adobo, cocina por 5 minutos más y sirve

¿Cuáles son los beneficios de los huauzontles?

Los huazontles son un tipo
Los huazontles son un tipo de quelites rico en nutrientes. - (Foto: Segob)

Los huauzontles son un tipo de quelite que se produce en México. Son unos tallos delgados y altos con ramas color verde. “Se cuenta con registros que establecen que los aztecas consumían esta planta hervida y que a la llegada de los españoles se prohibió su cultivo debido a que, además de su alimentación, se utilizaba en ritos religiosos ligado a sacrificios humanos.” según información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Es un quelite con amplios beneficios y nutrientes para el cuerpo de acuerdo con El Poder del Consumidor “El huauzontle es rico en proteínas, fibra, calcio, hierro, fósforo, vitaminas A, C, E y del complejo B. Tiene una gran concentración de flavonoides, los cuales tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por lo que fortalece nuestro sistema inmune y nos protege de desarrollar enfermedades infecciosas, diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer”.

Este platillo es una combinación de ingredientes que lleva tradición y cultura culinaria, una manera de llevar la historia en un bocado.

"No pertenezco a ningún cártel":

Esto es lo que debes

Las hojas de este tubérculo

La Casa de los Famosos

Sheinbaum 'se despide' de la
Qué decía Anabel Hernández sobre

La Casa de los Famosos

Tinieblas Jr. y Alushe regresan

