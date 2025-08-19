Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con un baile sexy por su cumpleaños en La Casa de los Famosos México (videos)

Aaron Mercury le dio su regalo de cumpleaños a Elaine Haro. (Captura de pantalla)

La celebración del cumpleaños 22 de Elaine Haro dentro de La Casa de los Famosos México se transformó en uno de los episodios más comentados del reality, gracias a un inesperado show que tuvo como protagonista a Aarón Mercury.

El festejo, que reunió a todos los habitantes (excepto Mar Contreras y Alexis Ayala) en el área común de la famosa residencia televisiva, quedó marcado por una dinámica que desató aplausos, risas y toda clase de reacciones, tanto dentro del programa como en redes sociales.

Y es que los propios habitantes prepararon varias sorpresas para felicitar a Elaine Haro. Entre ellas un show de “strippers” organizado por Facundo, Guana, Shiky, Abelito y Aarón Mercury, quienes pasaron uno a uno frente a Elaine a bailarle.

El sensual regalo que Aarón Mercury le dio a Elaine Haro el día de su cumpleaños. (TikTok: team_noche_o_dia)

El momento que más atención recibió fue el baile realizado por Aarón Mercury, quien, sin camisa y con gestos atrevidos, se acercó a Haro para regalarle un número de baile cargado de complicidad. Elaine Haro, visiblemente divertida, presenció el espectáculo sentada en un sillón mientras el resto de los habitantes animaban y celebraban la escena. En otro momento también la cargo y la puso en el piso mientras le bailaba.

Aarón Mercury dedicó unas palabras a la actriz: “Todo lo que hoy te sale superfácil, como cantar, actuar, hacer cosas... será superfácil para ti, seguramente le trabajaste durante años y eso lo admiro muchísimo...muchas felicidades”.

Elaine Haro le contestó a Aarón: “Gracias, hermosito. Te quiero y también yo estoy muy orgullosa del crecimiento que has tenido dentro del reality. Porque claramente lo que yo he visto, has tenido un crecimiento enorme y sé que también (lo ha visto), que te va a ir muy bien. Y me gusta haber podido cambiar esa perspectiva que yo te dije desde un principio que tenía antes de entrar, de ti”.

En días previos, las imágenes de ambos fueron motivo de polémica, luego de la proyección de un video en el martes de Cine del programa, donde se aludía al coqueteo entre la actriz y el creador digital.

Aaron Mercury sorprende a Elaine Haro con sensual baile en el día de su cumpleaños. (X/@Onlinetv2025)

Elaine Haro reaccionó con incomodidad al material presentado, señalando que la edición proyectaba la imagen de que solo ella mostraba interés. “Siento que está padre que se ha dado, que se ha sentido como el cotorreo y así. Que se lleve a ese punto de crearlo porque esto también es una novela… que no me hagan ver como una zorr*”, expresó Haro a Ninel Conde.

Ninel Conde aconsejó a la actriz cuidar sus sentimientos en el contexto del juego: “Yo sé que aquí es un juego, con él estás cotorreando, pero igual si en la vida real de pronto eres como dices, muy sincera (...) Al hombre le gusta cazar, nosotras somos muy emocionales. Como… si estás buscando un poco ahí la convivencia o el tema con él pero tú sabes que no es así al cien por ciento. Y en la fiesta estaban jugando. Esto no está fácil, estás muy chiquita y tienes una madurez muy linda, nada más cuida tu corazoncito”.

A raíz de su relación con Aaron, los internautas, especialmente fans del influencer, la han insultado y han asegurado que Aarón Mercury no muestra interés en ella, por lo que la han llamado “migajera” en reiteradas ocasiones.

Por ello, las reacciones tras el show de baile no se hicieron esperar, entre ellos una usuaria comentó: “Aarón es un acosador, ofrecido y buscona... O como decían las fans de él y Aldo, neta morras bájenle a sus acusaciones ridículas por que Aarón es igual o más coqueto que Elaine y no lo funamos por un juego mutuo”, se lee.

El show de Elaine y Dalílah

El baile de Aarón Mercury no fue el único detalle que enmarcó el cumpleaños de Elaine Haro. Dalílah Polanco organizó otra sorpresa especial: cumplirle el sueño de cantar uno de los temas de “Mentiras, el musical”, un deseo que la actriz ya había expresado en varias ocasiones dentro del reality.

Además del baile, la cumpleañera recibió distintos obsequios, entre ellos un perfume de parte de Shiky.

Previo al festejo de cumpleaños de Elaine Haro, los habitantes de La Casa de los Famosos México participaron en una dinámica de búsqueda, enfrentándose para encontrar la tercera “moneda del destino”. Después de varios intentos y pistas dadas por La Jefa, fue Elaine quien logró localizar la moneda y, como ganadora, recibió un beneficio especial.

Al ingresar al confesionario, Elaine Haro pudo ver por primera vez videos con información reservada: los puntos que obtuvo en las distintas nominaciones y quiénes la habían nominado en cada ocasión.