Quién fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El anuncio del eliminado de LCDLFM sorprendió a la audienica y a los habitantes

Por Cinthia Salvador

El anuncio del eliminado de
El anuncio del eliminado de LCDLFM sorprendió a la audienica y a los habitantes. (YouTube)

El domingo 17 de agosto, la salida del tercer eliminado en La Casa de los Famosos México 3 marcó uno de los episodios más tensos del reality de Televisa. Durante la gala especial, la definición dependió del voto del público, situación que mantuvo en suspenso tanto a los nominados como a los televidentes en todo el país. Los momentos previos a la decisión final estuvieron cargados de emociones debido a la presencia de figuras de gran popularidad dentro de la casa.

El desarrollo de la noche avanzó con la salvación de Guana, quien fue el primer concursante en regresar a la casa tras la deliberación del público. Poco después, Facundo y Alexis Ayala obtuvieron el respaldo suficiente para permanecer en la competencia. El escenario quedó entonces centrado en Mar Contreras y Ninel Conde, quienes subieron al carrusel, la plataforma en la que se define el último resultado de la jornada.

Durante varias vueltas en el carrusel, la tensión se incrementó hasta que Mar Contreras recibió la noticia de su permanencia. Sus compañeros del cuarto Noche la recibieron con celebraciones, mientras compartían el alivio por su salvación.

Al carrusel subieron Mar Contreras
Al carrusel subieron Mar Contreras y Ninel Conde. (Captura de pantalla YouTube)

En contraste, el desenlace impactó a los habitantes del cuarto Día, quienes no anticiparon la eliminación del “Bombón Asesino”. Su salida provocó lágrimas y expresiones de sorpresa entre los concursantes, tal fue el caso de Elaine Haro que rompió en llanto al no ver volver a su gran amiga dentro del reality.

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, tras no alcanzar el apoyo suficiente del público en la votación en vivo. Al abandonar la casa, la cantante y actriz llegó al foro donde fue recibida por la conductora Galilea Montijo.

Después de su despedida en el foro, la actriz tuvo la oportunidad de conectarse con sus compañeros. A través de una llamada, reiteró su agradecimiento y remarcó el aprendizaje compartido durante su estadía.

Ninel se convirtió en la
Ninel se convirtió en la 3ra eliminada del reality show. (YouTube La Casa de los Famosos México)

“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y laverdad es que si es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los 3 querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad”, confesó.

“Ha sido una bendición coincidir con ustedes, conocerlos y estar en este proyecto. Gracias por las risas y el amor”, declaró la cantante entre lágrimas.

“La viví el tiempo que Dios quería y la gente. Yo estoy contenta y tal vez si me quedaba más la iba a regar. A toda mi gente gracias por estar al pendiente, por estar conmigo”, expresó la cantante.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

  • Facundo
  • Mariana Botas
  • Shiky
  • Elaine Haro
  • Priscila Valverde
  • Dalilah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Luis Rodríguez ‘Guana’
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury

La Casa de los Famosos México: Ninel es la tercera eliminada del reality show

La tercera gala de nominación ha puesto a todos con las emociones a flor de piel

La Casa de los Famosos

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Empezó el evento que reúne a figuras de internet en una exhibición de boxeo en el Palacio de los Deportes

Supernova Strikers 2025 en vivo:

Tris: todos los números ganadores del 17 de agosto

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

La Bande-Son Imaginaire convierte la tentación en un ritual moderno junto a DJ Scorpio 69

La agrupación mexicana explora la oscuridad y la libertad a través de símbolos oaxaqueños

La Bande-Son Imaginaire convierte la

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y
