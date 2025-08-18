México

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

El Gobierno pretende dar una respuesta hasta septiembre

Por Luis Contreras

El hombre es conocido con
El hombre es conocido con el alias "El Narco de Narcos" (Archivo DEF)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado más tiempo para determinar la situación en la cárcel del exnarcotraficante Rafael Caro Quintero. Lol anterior luego de que el pasado 11 de agosto fue establecida una fecha para resolver el caso.

“El gobierno solicita respetuosamente una prórroga para responder a la solicitud del demandado de anulación de las Medidas Administrativas Especiales”, es parte del documento compartido el 18 de agosto por el periodista Arturo Ángel.

Cabe destacar que en un documento anterior fue establecida como fecha límite para la respuesta del Departamento de Justicia el 18 de agosto, es decir, el mismo día que es solicitada la prórroga.

El periodista Arturo Ángel compartió
El periodista Arturo Ángel compartió el documento a través de sus redes sociales (X/@arturoangel20)

El Departamento de Justicia argumenta que para poder resolver la situación de Caro Quintero, quien ha solicitado un encarcelamiento menso estricto, debe haber coordinación entre la Oficina de Prisiones, el Centro de Detención Metropolitano y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento.

Por lo anterior, el Gobierno busca una prorroga hasta el 15 de septiembre próximo.

Las condiciones carcelarias de Caro Quintero

Asimismo, el archivo reciente señala que la defensa de Caro Quintero fue consultada respecto a la solicitud de más tiempo y que está de acuerdo con la prorroga.

Rafael Caro Quintero durante su
Rafael Caro Quintero durante su detención en 1985 (ARCHIVO/ VÍCTOR MENDIOLA /CUARTOSCURO)

Mientras que el pasado 11 de agosto el juez Frederick Block solicitó la resolución debido a que la defensa del hombre conocido como El Narco de Narcos señala que su cliente está en "una celda pequeña y sin ventanas. No tiene permitido hacer ejercicio. Las comidas se las pasan a través de una ranura en la puerta de la celda, come solo. La luz está siempre encendida. El aire acondicionado es deficiente y a menudo carece de suficiente ropa o cobijas para enfrentar el frío".

Rafael Caro Quintero fue uno de los 29 criminales entregados por México en febrero pasado por cuestiones de seguridad nacional. Tras la llegada de dicho hombre a EEUU fue abierta la posibilidad de que recibiera pena de muerte.

Sin embargo, el pasado 5 de agosto fueron publicados documentos judiciales en los que las autoridades desistían de solicitar la pena de muerte para El Narco de Narcos, quien es acusado del secuestro, tortura y muerte del miembro de la Agencia Para el Control de Drogas (DEA), Enrique Kiki Camarena.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su administración está en contra de la pena de muerte, aunque reconoció que México no tuvo injerencia en la decisión: “No participamos en estas decisiones. Es una decisión de EEUU", destacó.

